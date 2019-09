"In privinta informatiilor vehiculate in spatiul public potrivit carora alegatorii romani din strainatate ezita sa se inregistreze pe portalul www.votstrainatate.ro din cauza suspiciunii ca datele lor personale ar putea ajunge la ANAF sau la alte institutii ale statului, AEP reitereaza unele precizari si aduce clarificari suplimentare (...): 1. Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 (...), datele si informatiile continute in Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. 2. In conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei,…