- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat vineri, la Sinaia, ca institutia pe care o conduce va veni cu un set de propuneri pentru imbunatatirea organizarii alegerilor in strainatate, astfel incat toti cetatenii romani aflati in afara granitelor…

- Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanți ai mass media și avand in vedere interesul public major suscitat de tematica solicitarilor respective, pentru o corecta informare a opiniei publice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa va comunice urmatoarele: La data de 6 iunie…

- Directia Nationala Anticoruptie anunta oficial ca ancheteaza presupuse nereguli de la votul din diaspora, de la alegerile europarlamentare din 26 mai."Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanți ai mass media și avand in vedere interesul public major suscitat de tematica solicitarilor…

- DNA investigheaza modul in care s a desfasurat votul din diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai.Mii de romani au stat ore in sir la cozi in fata sectiilor, iar multi dintre ei nu au putut vota.Procurorii DNA vor incepe cercetarile."DNA investigheaza votul din diaspora, dupa ce Parchetul General…

- Romanii din diaspora care nu au reusit sa voteze fac plangeri la Comisia Europeana pentru ca li s-a incalcat dreptul de a alege. Doua tinere din Romania care lucreaza la Bruxelles au descoperit un formular pe site-ul Comisiei Europene si au depus deja plangere.Citește și: Pro Romania intra…

- PNL și USR cer demisia ministrului de Externe pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare in diaspora. Este greu de spus ca nu au fost bine organizate, a raspuns Teodor Meleșcanu. El avanseaza ideea unui vot extins pe mai multe zile la viitoarele alegeri.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a anuntat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu: „Este revoltator cum sunt umiliti romanii din diaspora". La majoritatea sectiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-si exprima optiunile politice. „Am…