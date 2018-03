Stiri pe aceeasi tema

- Valoare subventie virata de AEP in contul fiecarui partid politic, in prima decada a lunii martie 2018 – 13.476.154,50 lei. TOTAL – Valoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna martie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, informeaza AEP intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii martie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna februarie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, se arata intr-un comunicat al AEP.Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul tau. Cati bani vei economisi In prima decada…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- ACȚIUNE IN PIEȚE, TARGURI ȘI OBOARE Polițiștii focșaneni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru descurajarea faptelor de comerț ilicit, in piețe, targuri, oboare și in zona adiacenta a acestora, din municipiul…

- ACTIUNE PENTRU PREVENIREA COMERTULUI ILEGALIn perioada 1-8 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au actionat pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit, cu precadere a comertului ilicit…

- Alina Gorghiu și mai mulți deputați și senatori PNL vor sa aduca, astfel, o modificare legii care vizeaza desfașurarea adunarilor publice. Normele in vigoare nu permit organizarea de evenimente culturale sau religioase decat pana la ora 23. ”In urma sesizarilor venite din partea unitaților…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, da in judecata PSD. Edilul a decis sa acționeze in instanța organizația județeana, dar și pe cea naționala a Partidului Social Democrat pe motiv ca nu a fost informat despre deciziile Comitetului Executiv. Chirica susține ca astfel i-a fost incalcat dreptul la aparare.…

- Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca marți, 20 februarie, in Comisia de munca, familie și protecție sociala a fost discutata, primind aviz favorabil, inițiativa legislativa prin care se modifica Decretul- lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din…

- Un raspuns oferit de reprezentanții CFR arata ca Regionala Timișoara a executat, anul trecut, in baza unui contract de prestari servicii, lucrari de reparații la acoperișul și la fațadele cladirii de calatori din Halta Lupeni. Valoarea lucrarilor a fost de 173.495,68 lei. ”Conform prevederilor Legii…

- PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea CCR, prin care a fost instituit "un nou regim" al imunitatii judecatorilor constitutionali, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca."Partidul…

- Partidul National Liberal anunta ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, prin care, spun ei, "a fost instituit un nou regim al imunitatii judecatorilor CCR". Concret, legea prevede ca judecatorii CCR…

- Comunicat de presa Partidul Miscarea Populara, prin presedintele Claudiu Iorga Palaz, a instiintat institutiile abilitate ale statului, respectiv Agentia Nationala de Integritate si Ministerul Afacerilor Interne, asupra situatiei prefectului judetului Constanta, Ioan Albu, care incalca prevederile Legii…

- Total subventie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politicNr. Crt. Partidul politicValoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor…

- In prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice urmatoarele sume: Partidul Social Democrat - 2.204.374,71 lei; Partidul National Liberal - 1.009.961,37 lei; Uniunea Salvati Romania - 297.002,20 lei; Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 219.525,59 lei;…

- In prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice urmatoarele sume: Partidul Social Democrat - 2.204.374,71 lei; Partidul National Liberal - 1.009.961,37 lei; Uniunea Salvati Romania - 297.002,20 lei; Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 219.525,59 lei;…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna februarie, totalizeaza 3.873.807,47 lei, se arata intr-un comunicat al AEP, transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- ”PSD si Liviu Dragnea au mintit cu buna stiinta cand au promis, in programul de guvernare, marirea salariilor din sectorul public cu 25%”, susține senatorul PNL Eugen Țapu Nazare, intr-un comunicat de presa. ”Fluturasii de salariu pe care angajatii ii primesc in aceasta luna arata, negru pe alb, ca…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, va prelua portofoliul afacerilor externe in viitorul guvern de la Berlin, potrivit acordului convenit de conservatori si social-democrati cu privire la distribuirea portofoliilor in noul executiv, a anuntat miercuri cotidianul german Bild, citat…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Salariile polițiștilor au crescut de la 1 februarie. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat majorari salariale intre 5 și 10 % pentru 28.000 de polițiști. Acest act normativ asigura punerea in aplicare, la nivelul MAI, a prevederilor Legii-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului…

- Intr-un comunicat al PNL, se precizeaza ca decizia Curtii Constitutionale, urmare a sesizarilor depuse de PNL, conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei. "Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie…

- Proiectul cultural Seratele Bibliotecii, initiat de catre Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, in parteneriat cu Asociatia "Sfanta Maria Magdalena", condusa de parintele Pimen, continua si in acest an. Prima editie a seratelor va avea loc vineri 26 ianuarie 2018 incepand cu orele 19:00, la Sala…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii ianuarie, 3.861.664,44 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman. …

- Autor: Adrian NASTASE In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru. Nu pentru ca s-ar supara Ionuț Matei sau…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat, miercuri, la Palatul Cotroceni, toate partidele parlamentare, pentru consultari, im vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. PSD a anunțat că o va propune pe Viorica Dăncilă să prea șefia Guvernului. …

- Președintele Klaus Iohannis a invitat, miercuri, la Palatul Cotroceni, toate partidele parlamentare, pentru consultari, im vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. PSD a anunțat că o va propune pe Viorica Dăncilă să prea șefia Guvernului. …

- Zi bogata in evenimente politice. Klaus Iohannis este asteptat sa anunnte premierul desemnat dupa negocieri cu partidele politice, in timp ce premierul interimar Mihai Fifor a programat prima sedinta de guvern in care sunt asteptate si primele masuri la MAI dupa scandalul care a generat conflictul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- In nota de fundamentare care insoteste proiectul de HG privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, se mentioneaza faptul ca personalul imbarcat pe nave beneficiaza in prezent de alocatie de hrana in cuantum de 26,28 lei/zi/tura de 12 ore pentru…

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Președintele Alianței Liberalilor și Democraților din Alba, Ioan Lazar, a spus joi, intr-o conferința de presa comuna PSD – ALDE, ca Partidul Social Democrat va fi principalul adversar politic al partidului, la algerile din 2020. „Toata lumea știe, noi suntem acum parteneri cu PSD-ul, dar alegerile…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este cea de-a treila lege din pachetul de legi ale justiției. Proiectele merg acum la promulgare la președintele…

- Guvernul a stabilit normele pentru acordarea voucherelor de vacanța , in 2018. Astfel, potrivit deciziei luate de Guvern miercuri, salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei.…

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Acordarea voucherelor se face in limita sumelor prevazute in bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.…

- Am votat astazi in Camera Deputaților modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale. Modificarea a avut ca prim obiect de reglementare modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006, astfel incat sa fie stabilita o limita minima a sumei…

- Politistii constanteni sunt in alerta maxima de noaptea trecuta dupa ce doua mari magazine din Medgidia si Harsova au fost jefuite. Faptasii, pentru ca probabil este vorba despre mai multe persoane, au creat o diversiune ca sa-i puna pe oamenii legii pe o pista falsa apoi au furat aparatele pay point.…