Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta lanseaza marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot preinregistra, informeaza Agerpres. "Asa cum arata acum initiativa legislativa trecuta de Parlament si…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, in discursul de candidat pentru sefia partidului, ca a inceput de la lipit afise, si a ajuns premier. "Am inceput de la lipit afise, am fost consilier local, judetean, membru al Parlamentului European si, prin voia dvs, prim-ministru…

- Reuniți la Suceava, membrii Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania au stabilit ca saptamina viitoare sa aiba o discuție la Guvern cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul de Finanțe in ideea de a gasi soluții pentru ieșirea din riscul de faliment al administrației publice locale,…

- Românii își vor alege pe 26 mai reprezentanții în Parlamentul European și în aceeași zi are loc și referendumul pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis. Cetațenii vor vota în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile, pe trei buletine…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala in acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 181 de voturi pentru.Proiectul merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a…

- Partidul Socialiștilor și blocul ACUM nu sunt gata pentru o eventuala colaborare. Declarațiile facute în aceasta saptamâna de catre reprezentanții PSRM și cei ai blocului ACUM, dar și întrunirea de joi, 11 aprilie, vorbesc mai degraba despre o coaliție dintre PSRM și PDM sau organizarea…