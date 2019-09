AEP a lansat în dezbatere publică proiectul privind măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor prezidenţiale Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat si lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor prezidentiale de anul acesta. Conform unui comunicat al AEP, prin acest proiect de act normativ sunt propuse mai multe masuri, printre care: aplicarea corespunzatoare a metodologiei emise de AEP privind tragerea la sorti computerizata a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora, precum si a hotararilor Autoritatii privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

