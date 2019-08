Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat, marti, un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, documentul fiind supus dezbaterii publice pana pe 1 septembrie.

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode de localizare pentru gasirea unei persoane disparute aflate intr-o situatie de vulnerabilitate.

- Primaria municipiului Constanta a publicat proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta.Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea "documente" a cotidianului ZIUA de Constanta, la…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin, a anunțat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern. „Astazi (marți-n.red.) vom stabili prin Hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru…

- Proiectul a fost adoptat luni de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional.Marti, comisia juridica a adoptat un raport favorabil pentru acest proiect, aproband mai multe modificari fata de varianta Senatului, la solicitarea Autoritatii Electorale Permanente.Astfel, este…

- Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila, iar alegerile prezidențiale urmeaza sa se desfașorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur. Președintele Autoritații Electorale Permanente…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a lansat, luni, in consultare publica proiectul de Lege privind realizarea Cadrului national de referinta pentru realizarea interoperabilitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (CNRTIC), potrivit unui comunicat.…