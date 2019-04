Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țara Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din țara organizate cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…

- Rovana Plumb, propunerea numarul unu pe lista PSD la europarlamentare, s-a aratat emoționata ca va reveni in Parlamentul European dupa o pauza de 7 ani.„Imi iubesc țara. (...) Putem sa cerem mai mult, pentru ca chiar meritam mai mult. Dupa 7 ani, ma reintorc in Parlamentul European cu același…

- Lista candidatilor UNPR la alegerile pentru Parlamentul European va fi deschisa de presedintele formatiunii politice, Gabriel Oprea."Lista la europarlamentare am sa o deschid eu, vreau sa pot ajuta cât mai mult partidul, ramân aici, în tara, sa realizez obiectivele partidului.…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. "Suntem practic in momentul in care pornim o batalie fundamentala pentru Romania, pornim o batalie in care se va hotari nu numai cine va reprezenta Romania in Parlamentul European,…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei pentru scrutinul…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, joi, pentru a stabili lista candidatilor partidului la europarlamentare. "Componenta listei o voi prezenta public dupa reuniunea Biroului Executiv, in prima faza, si ulterior a BPN, forurile statutare in care urmeaza sa se decida cine sunt candidatii PNL pentru…