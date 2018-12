AEP: 18.942.269 de cetăţeni cu drept de vot, înscrişi în Registrul electoral Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 30 noiembrie este de 18.942.269, cu 3.603 mai putini fata de precenda informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), pe 31 octombrie, cand figurau 18.945.872 de alegatori.



AEP precizeaza intr-un comunicat remis luni AGERPRES ca, in perioada 1 - 30 noiembrie, la nivelul primariilor au fost operate in Registrul electoral urmatoarele radieri: 20.957 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

