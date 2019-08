AEK - CRAIOVA // Meciul va fi televizat! Cine va transmite returul din Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul retur dintre AEK Atena si "U" Craiova va fi difuzat in direct si in exclusivitate de Look Plus. Partida este programata joi, 15 august, de la ora 21:00. In tur, grecii s-au impus cu 2-0, potrivit Mediafax.Partida retur se va disputata de asemenea fara spectatori, asa cum s-a intamplat…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2 (Mantalos '61, Livaja '85). Oltenii au contestat decizia UEFA de a nu permite fanilor prezența pe stadion. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc joia vitoare, la Atena, fara spectatori. Daca trec de greci,…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2. Atmofera creata de copiii de pe „I0n Oblemenco" i-a incantat pe Alexandru Mateiu și Mihai Roman II. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc o saptamana mai tarziu, la Atena, fara spectatori. Daca trec de…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2. Corneliu Papura nu dezarmeaza dupa eșecul de astazi. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc o saptamana mai tarziu, la Atena, fara spectatori. Daca trec de greci, oltenii se vor duela cu invingatoarea…

- CS Universitatea Craiova a fost sanctionata de Comisia de disciplina a UEFA cu disputarea a doua partide pe teren propriu fara spectatori, dupa indicentele de la meciul retur cu Honved Budapesta din Liga Europa, a anuntat, marti, forul european, conform News.ro.Un al treilea meci este cu suspendare,…

- CSU Craiova a fost sanctionata de Comisia de disciplina a UEFA cu disputarea a doua partide pe teren propriu fara spectatori, dupa indicentele de la meciul retur cu Honved Budapesta din Europa League, informeaza telekomsport.ro.Un al treilea meci este cu suspendare, pentru o perioada de doi ani.…

- Craiova și Honved se dueleaza in manșa a doua a turului II preliminar din Europa League. Meciul se joaca de la ora 19:15, pe Stadionul „Ion Oblemenco" și e liveTEXT pe GSP.ro. Partida din Ungaria s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, dar meciul a fost unul dur și doi dintre olteni au ieșit cu arcada…

- FCSB, Viitorul și U Craiova vor juca azi in manșa a doua din turul II al preliminariilor Europa League. Toate partidele vor putea fi urmarite in Romania. Viitorul este prima care joaca. De la ora 18:00, echipa lui Gica Hagi se dueleaza cu Gent. Partida va fi in direct pe TVR 1. In tur, scorul a fost…