Aegon, crestere de 22% in 2018, pe segmentul asigurarilor de viata

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale.Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru…

- Operatorul national aerian TAROM raporteaza o crestere cu 25% a afacerilor in ianuarie 2019 fata de aceeasi luna a anului precedent si anunta venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei. "TAROM continua, in ianuarie 2019, trendul ascendent pe care s-a plasat pe parcursul anului anterior. Compania…

- Zentiva a raportat pentru anul trecut un profit net de 247,8 milioane de lei, in crestere de 2,8 ori comparativ cu cel realizat in 2017, care s-a situat la 86,3 milioane de lei, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.Citește…

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…

- Digi Communications și-a ajustat in creștere rezultatele la noua luni din 2017 și 2018, conform datelor anunțate miercuri pe Bursa de Valori București (BVB), potrivit mediafax.Citește și: Consultanții au apasat butonul de panica in PNL / SURSE Compania a obținut un profit net de 20,9…