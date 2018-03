Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA a procedat la actualizarea studiului de fezabilitate, elaborat in anul 2008, si a publicat in SEAP in data de 01.03.2018 documentatia de achizitie pentru revizuirea studiului de fezabilitate, au transmis oficialii companiei. Reprezentantii companiai au mai transmis ca dupa finalizarea…

- Telefoanele mobile au devenit un accesoriu nelipsit din viața majoritații persoanelor. Pe langa rolul lor principal, de a efectua și a primi apeluri, acestea au tot mai mult funcții disponibile utilizatorilor. De la camere foto performante integrate, la senzori de lumina și mișcare sau la aplicații…

- Amețit din cauza drogurilor pe care le consumase, un tanar a atras atenția prin comportamentul sau. Ei a fost observat de polițiștii locali pe calea de rulare... The post Drogat pe linia de tramvai appeared first on Renasterea banateana .

- Primul zbor direct, fara escala, peste cei aproape 15.000 de kilometri dintre Australia si Marea Britanie a fost un succes: dupa 17 ore de zbor, arenova cu cei peste 200 de pasageri a aterizat pe aeroportul Heathrow din Londra. Acest zbor istoric a fost asigurat de un avion Boeing 787 Dreamliner,…

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, iar pe modele Dacia Duster a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster si Dacia Sandero, arata APIA intr-un comunicat transmis joi.

- Compania Naționala de Transporturi Aeriene Romane Tarom S.A. a lansat, incepand12 martie, Serviciul de Autofacturare disponibil pentru persoanele fizice sau juridice care achiziționeaza bilete de pe site-ul companiei. Pentru rezervari și achiziții de bilete, accesați site-ul www.tarom.ro, avand acces…

- Linia 41 e blocata in ambele sensuri, din cauza ploii inghețate. Regia Autonoma de Transport București anunța, prin intermediul unui comunicat, ca un tramvai al liniei 41 s-a defectat, pe șoseaua Virtuții, la Pod Ciurel, sensul spre Piața Presei. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, iar…

- Postul Paștelui a inceput pe 19 februarie, dar asta nu inseamna ca nu mai putem fi creative in bucatarie. Mai jos, o rețeta de post care suna pretențios, dar se prepara ușor și este și foarte ieftina. INGREDIENTE • 4 cartofi mari, • 50 g cascaval vegetal ras, • 50 g margarina, • sare, piper CUM SE…

- Larry Page, cofondator al Google alaturi de Sergei Brin, testeaza taxiuri zburatoare autonome in Noua Zeelanda. Una dintre companiile inființate de catre el, Kitty Hawk, a primit unda verde din partea autoritaților. Teste incepusera inca din luna octombrie, potrivit New York Times , cand locuitorii…

- Amatorii de fotbal de calitate au avut parte, la mijlocul saptamanii, de o noua lectie despre ceea ce inseamna Liga Campionilor. Vorbim aici de competitia autentica, nu de proiectia pe care o facea un conducator de fotbal din Romania la inceputul anilor 2000. A fost mai intai returul dintre PSG si Real…

- STPT anunța ca, deoarece pe strada Țițeica a fost introdus sens unic de circulație, din 14 martie, va fi modificata ruta autobuzelor de pe linia 28. „Traseul va fi cel de baza, iar din Cartier Crișan va circula pe str. Valișoara – str. Țițeica – str. Ismail – str. Luncani – str. Valișoara – str. ...

- Telekom Romania va oferi clientilor, pentru nefunctionarea serviciilor mobile din data de 5 martie, reduceri la factura, credit suplimentar la cartela si alte beneficii suplimentare anuntat compania intr-un comunicat. Abonatii Telekom vor primi o reducere echivalenta unei zile de abonament…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 martie 2018. Duminica, 4 martie 2018, vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 martie 2018 vor fi publicate dupa ora 18:00, pe Libertatea.ro. Duminca, 4 martie 2018,…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- ASUS a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z si ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, care dispun de ecrane din margine in margine cu un raport ecran/carcasa de 90%, intr-un corp compact, comparabil ca…

- Condițiile meteo nefavorabile din țara și strainatate au afectat la Timisoara mai multe curse aeriene in cursul serii zilei de luni, 26 februarie. Doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de la destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara…

- Au trecut noua zile dupa carnagiul intr-un liceu din Florida. Guvernatorul republican Rick Scott s-a pronuntat pentru o hotarare ca 21 de ani sa fie varsta legala pentru a cumpara o arma, dar a fost imediat combatut de National Rifle Association (NRA), cel mai mare lobbyst american pentru arme.

- Decizie bomba a procurorilor germani intr-un dosar sensibil, cu implicații europene. Concernul european Airbus a primit o dispoziție obligatorie de a plati o amenda de 81,25 milioane de euro pentru concluzionarea...

- Mai mult de 10% din totalul rezervarilor turistilor romani pentru vacanta de vara, fie ca e in tara sau strainatate, se fac in cele patru zile ale targului de turism care are loc in fiecare an in februarie sau martie la Bucuresti.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16.

- Veste nesperat de buna pentru locuitorii comunei Vadu Pașii: de la 1 Martie autobuzele societații Trans Bus vor intra pe traseu pana la Scurtești. Conducerea societații de transport a stabilit și orarul dupa care vor circula mijloacele de transport in comun. Primul autobuz de pe linia lui 11 ar urma…

- Companiei Naționale de Transporturi Aeriene TAROM a declarat ca intenționeaza dezvoltarea p flotei de avioane, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737 in acest an. Masura de a mari flota cu acest tip de avioane, cu o capacitate de 160-190 de locuri, este așteptata…

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- Noul guvern austriac a anuntat joi ca va reexamina inlocuirea - anuntata de fosta majoritate de centru-stanga - a avioanelor de lupta Eurofighter achizitionate la inceputul anilor 2000 de la grupul Airbus, cu care Austria se afla intr-un litigiu, informeaza AFP. Ministrul apararii austriac…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Digi24, ca spitalele sunt obligate sa asigure medicatia necesara pacientilor, iar in situatia in care pacientii cumpara medicamente in perioada in care sunt internati, pot sa-și deconteze cheltuiala.

- Curațatoria Lebada ii ajuta pe focșaneni sa realizeze mai rapid curațenia in locuințe prin noile utilaje profesionale folosite la spalarea covoarelor. Noua tehnologie folosita la curațarea și spalarea covoarelor permite reducerea timpului de predare a covoarelor la doar trei zile,…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Inceputul acestei saptamani a adus noi episoade de panica pe bursele din intreaga lume, insa istoria arata ca astfel de scaderi sunt in general recuperate in luna de zile care urmeaza. In ultimii cinci ani, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a urcat in medie cu 2,1% in luna care a urmat unei zile de…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmite DPA, preluata de Agerpres. Acordul…

- Paltonul Vioricai Dancila este confectionat intr-un atelier de croitorie din comuna bistriteana Salva, iar creatorul acestuia se numeste Virginia Linul. Haina purtata a fost realizata in editie limitata si costa 900 de lei, potrivit Mediafax. Virginia Linul nu este un nume necunoscut in industria…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru, transmite Reuters. Aceasta greva, care ar urma sa…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 1 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018: Loto 6/49 37 34 …

- Primarul din Ollolai, o comuna aflata in regiunea Sardinia, Italia, a dat un decret special și a scos la vanzare sute de case din localitate, cu doar un euro. Edilul spera sa salveze astfel locul, depopulat major in ultimii ani.

- Soferii de taxi ramin lideri incontestabili la capitolul incalcarea Regulamentului Circulatiei Rutiere. O demonstreaza imaginile surprinse de un vizitator al portalului NOI.md, in care se vede clar cum, fara jena, soferul unei companii de taxi, traverseaza linia continua si taie toate benzile soselei.…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta…

- Ministerul Apararii achizitioneaza de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, conform News.ro.

- Trenul metropolitan. Boc: „E o magistrala feroviara internationala pe care noi trebuie sa ne pliem" Primarul Clujului a vorbit din nou despre posibilitatea transportului cu trenul in zona metropolitana. Nu avem buget pentru un proiect extrem de important al Clujului, implementabil mult mai rapid…

- Compania europeana Airbus a semnat un nou contract pentru construirea supernavelor A380 cu doua punți. Emiratele Arabe Unite vor achiziționa pana la 36 de aeronave A380. Valoarea lor se ridica la 16 miliarde de dolari.

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Manifestarile organizate cu ocazia Zilei Culturii Naționale la Carei s-au incheiat luni seara in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi, cu un spectacol emoționant de muzica corala, poezii și cantece prezentate de elevi, cursanți ai cercurilor de muzica ușoara, cor, dans și teatru din cadrul Centrului…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- La solicitarea administrației, in cadrul Institutului Mamei și Copilului a fost instituita in regim de urgența Linia verde, numarul de telefon 022 781296, noteaza NOI.md. Numarul va funcționa incepind cu data de 15.01.2018, in zilele de lucru, intre orele 8:00 și 17:00, pentru a asigura raspunsuri…

- Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice, relateaza ziarul La Repubblica si site-ul Today.it.Primul contract prevede livrarea a 280 de vehicule militare multirol de tip Eurocargo armatei germane.Al…

- Dupa cei de la Christian Tour, si reprezentantii companiei turistice Prestige Tours anunta relansarea curselor aeriene Arad-Antalya. Intr-o conferinta de presa organizata la Consiliul Judetean Arad, Mustafa Kadiroglu, presedintele Caly Group, din care face parte si Prestige, a venit cu vesti dintre…

- Utilizatorii YouTube doresc sa vada povesti care reflecta experientele lor zilnice si care abordeaza probleme importante pentru comunitatile lor si din ce in ce mai multi se indreapta catre videoclipuri pentru a vedea produsele inainte de a le cumpara. Afacerile online pot sa valorifice acest trend…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Nici bine nu am intrat in noul an, Dani Otil s-a decis sa isi deschida o noua afacere, un “business cu trandafiri“. Prezentatorul de la Neata crede ca e o afacere profitabila, si mai mult decat atat, cei care vor sa cumpere de la el, trebuie sa respecte conditiile impuse.