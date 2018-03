ADVERTORIAL: Iordania – “cealalta Tara Sfanta”

Stiri pe aceeasi tema

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Deputatul USR, Vlad Emanuel Durus, a avut luni (26 martie) o interpelare in plenul Camerei Deputatilor, prin care a cerut socoteala fata de intarzierile privind realizarea barajului Runcu. Acesta a cerut imperativ repartizarea in acest an a sumelor cuprinse in fundamentarea bugetara, prezentarea unui…

- ANUNT DE PRESA privind demararea proiectului cu titlul MICROSERE INTELIGENTE – SISTEM INOVATIV DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE A CULTURILOR „MICRO-GREENS MEMOX VISION S.R.L. cu sediul social in strada Str. Ferastraului nr. 28-30, Baia Mare, Maramures, anunta demararea proiectului cu titlul: MICROSERE…

- Pentru minivacanta de Paste (6-9 aprilie), operatorii din turism au pregatit oferte pentru toate buzunarele, atat la destinatiile din tara, cat si la cele din strainatate, arata comunicarile transmise pentru MEDIAFAX de agentiile de turism. „In ultimii ani, tot mai multi romani au decis…

- Intruniti vineri, 23 martie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare prin care Baia Mare se uneste simbolic cu Republica Moldova. “Proiect de hotarare privind insusirea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova”, asa este numit documentul votat de…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa descoperiti o noua destinatie: Madeira – cea mai buna destinatie insula din Europa (conform World Trade Awards 2013) Insula Madeira este situata in Oceanul Atlantic, nu departe de Europa si alcatuieste impreuna cu micuta insula Porto Santo un arhipelag…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa descoperiti o noua destinatie: Madeira – cea mai buna destinatie insula din Europa (conform World Trade Awards 2013) Insula Madeira este situata in Oceanul Atlantic, nu departe de Europa si alcatuieste impreuna cu micuta insula Porto Santo un arhipelag…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca…

- Reducerea la jumatate a programului de lucru la punctele mobile de preluare si eliberare pasapoarte simple din Borsa si Sighetu – Marmatiei a fost privita ca o masura pripita de deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus. Parlamentarul a facut in urma cu 5 saptamani o interpelare ministrului de…

- Agentia ONU pentru palestinieni (UNRWA) cauta ajutor pentru a acoperi golul de finantare de jumatate de milion de dolari, la o conferinta a donatorilor la Roma, relateaza dpa. "A finanta #UNRWA pentru a-i permite sa-si continue mandatul este un responsabilitate politica, legala, morala si umanitara",…

- Grefierii din cadrul Tribunalului Maramures au protestat marti, 13 martie, timp de aproximativ 15 minute, in fata Palatului de Justitie din Baia Mare pe tema salarizarii. Asociatia Grefierilor din Romania anunta ca exista inechitati salariale in ceea ce priveste personalul auxiliar si conex din instante…

- Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare s-a stins din viata la numai 32 de ani! Alexandra e fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. “Piti”, cum…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele pentru sejur in insula Zakynthos – Venetia Sudului. Insula Zakynthos este vestita pentru frumusetea plajelor sale largi si nisipoase si pentru broastele testoase Caretta – Caretta, specie protejata de lege. Vegetatia…

- Ministerul Economiei pune constient in pericol viata a sute de mii de maramureseni prin modul in care gestioneaza problema deversarilor din galeriile de mina sau a apelor care spala terenurile contaminate din fostele flotatii sau halde. Reprezentantii acestei structuri minimalizeaza efectele deselor…

- Agentia pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau (ANRE) a anuntat marti, 6 martie, preturile-plafon la produsele petroliere pentru urmatoarele doua saptamani. Pretul la benzina a crescut cu 13 de bani, iar cel la motorina s-a majorat cu 27 de bani.

- Croaziera Egipt 2018: Agentia de turism Mara International Tour – va propune un pachet captivant: Croaziera Hatshepsut si Croaziera Zoser. Croaziera Hatshepsut – 7 nopți; grup minim:6 pers. 1 noapte Hurghada + 4 nopți pe vas + 2 nopti Hurghada Pretul include: • bilet de avion charter dus-intors • 2…

- Agentia de turism Mara International Tour – va propune un pachet captivant: Croaziera Hatshepsut si Croaziera Zoser. Croaziera Hatshepsut – 7 nopti; grup minim:6 pers. 1 noapte Hurghada + 4 nopti pe vas + 2 nopti Hurghada Pretul include: • bilet de avion charter dus-intors • 2 cazari la hotel 4* in…

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele pentru sejur in Turcia si Egipt. De ce sa alegi una din cele 2 destinatii pentru petrecerea vacantei? Turcia – Antalya Turcia este cea mai populara destinatie de vacante aleasa de turistii din intreaga lume. Avion direct…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit. Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.000 de metri cubi,…

- Consiliul Judetean Maramures, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie din Baia Mare si Muzeul Maramuresan din Sighetu Marmatiei organizeaza joi, 22 februarie, ora 13.00, la un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansata cartea „Marea Unire a Romanilor. Oameni, locuri, documente din Maramures…

- Costa del Sol – pentru orice buzunar Costa del Sol este considerat cel mai frumos litoral continental al Marii Mediterane. Situata in sudul Spaniei, pe o intindere de 160 km, Costa del Sol este o inlantuire de 12 statiuni pline de viata, cele mai importante si renumite fiind Torremolinos, Benalmadena,…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Pe site-ul Primariei Baia Mare a fost publicata o propunere de proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de calatori de pe raza Municipiului. Astfel, pretul unui bilet valabil 30 minute pe raza orasului ar putea fi de 2,5 lei, iar unul…

- Reprezentantii firmei baimarene EDS ELECTRIC demareaza implementarea unui proiect cu finantare europeana, in valoare de peste 1,5 miloane lei, din care 889 mii lei reprezinta bani nerambursabili. Prin respectivul proiect se urmareste dezvoltarea durabila si competitiva a activitatii de prestare a serviciilor…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune o noua destinatie pentru vara anului 2018, avion direct din Cluj: Tunisia – “Tara Voalului”. Tunisia – “Tara voalului”, cunoscuta ca si “Poarta spre Orient”, este situata in nordul Africii, la doar doua ore de zbor de Romania. Marea infinita de nisip…

- Israelul a numit joi un nou ambasador in Iordania, continuand masurile de normalizare a relatiilor cu Ammanul, dupa luni de tensiuni in urma uciderii a doi iordanieni de catre un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice israeliene, relateaza AFP. Ministerul de…

- Inaugurarea tunelului pe sub Gutin este asteptata pe reteua de socializare Facebook peste cateva zeci de ani, mai exact in… 2078. Cel putin asa reiese din evenimentul creat pe Facebook de jurnalistul Teofil Ivanciuc. “Pe 5 februarie 2078 (nu 2028!) sunteti invitati sa participati la mult-asteptata inaugurare…

- Agentia pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau (ANRE) a anuntat marti, 6 februarie, preturile-plafon la produsele petroliere pentru urmatoarele doua saptamani. Pretul la benzina a crescut cu 15 bani, iar cel la motorina s-a micsorat cu 3 bani.

- Un baimarean a fost pe cale sa devina victima a infractiunilor de inselaciune si furt. Acesta a sesizat politia ca ieri, in jurul orei 11.00, un barbat necunoscut s-a prezentat la usa locuintei sale de pe strada Iza, pretinzand ca este angajat al unei societati de distribuire a gazului si ca trebuie…

- La Gura Humorului (Suceava) a avut loc zilele trecute Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, concurs la care au luat parte si mai multi elevi din Baia Mare. Iata si rezultatele obtinute de acestia, conform informatiilor furnizate de Carmen Ulici, inspector scolar pentru fizica-chimie din…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un circuit interesant la un pret de nerefuzat – Sharjah si Dubai – avion din Cluj – 499 euro/persoana (toate taxele incluse). Sharjah este al treilea oras ca marime din cele sapte care alcatuiesc Emiratele Arabe Unite. Sharjah dispune de o serie de…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Hamas a preluat puterea in Gaza in 2007 dupa un cvasi-razboi civil cu Fatah, partidul care domina Autoritatea Nationala Palestiniana. Fara acest transfer de putere, 'Gaza risca sa explodeze din nou, intr-o maniera mult mai violenta si sangeroasa ca in trecut', a avertizat Mladenov la conferinta…

- Israelul a anuntat marti redeschiderea ambasadei sale de la Amman, inchisa timp de sase luni dupa moartea a doi iordanieni ucisi de un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice, relateaza AFP. Ambasada se redeschide ''treptat'', a scris pe retelele…

- Ionel Catalin Nasui este primul consilier local al USR Maramures, fiind totodata si primul consilier local din mediul rural al USR la nivel national. Consilier local in Viseu de Jos, acesta a activat pana acum ca independent, afirmand ca a gasit in USR oameni sinceri si cinstiti. “Am gasit in echipa…

- Ela Craciun, vacanta la Cetatea Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne Punctul de start al aventurii a fost orasul Aqaba, situat la granita cu Israelul, iar intr-una din zile vedeta a vizitat si celebra cetate Petra, inclusa pe lista celor sapte minuni ale lumii moderne. “Nimic nu te poate…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitatile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Seini, Cavnic, Somcuta Mare si Ulmeni, vor fi inchise. De asemenea si activitatea celorlalte departamente functionale ale…

- Sute de baimareni au iesit sambata seara in strada pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei, dar si impotriva PSD. Protestatarii au strabatut o buna parte din oras, unii dintre ei afisand diverse mesaje. In marile orase ale tarii, numarul oamenilor iesiti in strada a ajuns la cateva…

- Advertorial – Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele speciale pentru Antalya – avion din Cluj. Turcia este cea mai populara destinatie de vacante aleasa de turistii din intreaga lume. Avion direct din Cluj, hoteluri si servicii de calitate, garantia unui concediu…

- Baimarenii au aflat ca administratia a fost militarizata, prin inrolarea in echipa primariei a fostului comisar sef de politie Dorin Coste. Se vorbeste de coborarea militariei din pod si dinamizarea activitatii Politiei Locale. Si nu ar fi rau. In cele cateva poze recent postate pe site-ul municipiului,…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Mii de baimareni au luat parte sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” cu ocazia Sarbatorii Botezului Domnului (Boboteaza). Sfanta Liturghie a fost oficiata de PS Justin alaturi de un sobor de preoti si diaconi, dupa care pe esplanada Catedralei, episcopul Maramuresului si Satmarului…

- In sedinta extraordinara din 27 decembrie 2017, consilierii locali baimareni au aprobat pretul tichetelor si al abonamentelor parcare pentru anul 2018. Vezi mai jos tarifele: a) TICHETE DE PARCARE – pentru 30 min – 2 lei prin SMS 0,45 E+ TVA – pentru 60 min – 3 lei prin SMS 0,65 E+ TVA – pentru 120…

- Un an de vacanțe. Mii de oameni fericiți. Amintiri de-o viața și promisiunea unor reveniri. Agenția de turism Ultramarin pregatește o mulțime de surprize pentru 2018 și va invita sa descoperiți lumea. Japonia, Israel, Rusia, Portugalia, Italia, Turcia, Croația sau Iordania sunt doar cateva dintre destinațiile…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- La trecerea dintre ani, baimarenii vor putea petrece Revelionul si in Centrul Vechi, unde va avea loc un concert organizat de municipalitate. Astfel, pe scena din Piata Libertatii va urca trupa 3 Sud Est, care va sustine un concert incepand cu ora 23.00. La ora 00.00, ca in fiecare an, va avea loc si…