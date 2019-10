Advertorial: Deputatul USR, Duruș: „Dezastrul din buget reclamă îndepărtarea urgentă a PSD de la Guvernare” Advertorial: Deputatul USR, Duruș: „Dezastrul din buget reclama indepartarea urgenta a PSD de la Guvernare” Cifrele execuției bugetare pe primele 8 luni ale anului descriu prapastia spre care PSD a condus Romania. Datele prezentate de Ministerul de Finanțe arata ca deficitul este cu 50% mai mare decat anul trecut și de trei ori mai mare decat in august 2017. Suntem cu aproape 22 miliarde de lei pe minus. „Guvernul PSD ne-a indatorat pe zeci de ani ca sa creasca, printre altele, cheltuielile cu asistența sociala. Insa politica aceasta nu a fost facuta pentru a-i sprijini de cei in nevoie, ci pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Antoneta Ionița a solicitat premierului Viorica Dancila sa emita o ordonanța de urgența, la urmatoarea ședința de Guvern, pentru ca studenții la medicina sa poata susține examenul de rezidențiat la o data stabilita.Citește și: Florin Cițu nu se lasa! ”Credeau ca mai au timp sa…

- Guvernul discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania,

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta care modifica legislatia pentru a permite asigurarea unui raspuns cat mai prompt la urgente, prin imbunatatirea posibilitatilor de preluare si gestionare a informatiilor de localizare asociate apelurilor de urgenta, transmite News.ro.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca datele prezentate de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza arata ca Romania este al doilea stat din UE si ii contrazic pe reprezentantii Opozitiei care au afirmat ca economia este "in prabusire", potrivit…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca Ministerul de Finanțe a falsificat rectificarea bugetara și au trecut ”din pix” alte sume decat cele asumate oficial, in fața Parlamentului.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca premierul Viorica Dancila și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, comit o ilegalitate atunci cand anunța o rectificare bugetara pozitiva. Cițu analizeaza cifrele și susține ca acestea au fost masluite, pentru ca deficitul este mai mare decat il…

- …și astfel cele doua UAT-uri valcene fac „cinste” topului național al instituțiilor cu plați restante mai mari de 90 de zile. Primariile și Consiliile Județene au datorii de peste 30 de milioane de euro la bugetul de stat: topul marilor datornici și arieratele la jumatatea anului, este prezentata de…

- In loc sa faca tot posibilul sa le asigure conditii cat mai bune de studii, cazare decenta in camine, sa le faciliteze transportul, dar si sa le ofere siguranta unui loc de munca dupa terminarea facultatii, Guvernul le-a pus gand rau studentilor. Cel putin asta reiese din declaratiile facute in ultima…