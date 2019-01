Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost repartizata in Grupa A a Campionatului European de volei masculin 2019, alaturi de echipele Frantei, Italiei, Bulgariei, Portugaliei si Greciei, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri seara, la Bruxelles. Meciurile din grupa Romaniei vor avea loc in Franta,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa Danemarcei, scor 3-1, in ultimul meci din grupa preliminara A a Campionatului European din 2019. Tricolorii erau deja calificati la turneul final din etapa anterioara si vor evolua in ultimul act dupa 24…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa Danemarcei, scor 3-1, in ultimul meci din grupa preliminara A a Campionatului European din 2019. Tricolorii erau deja calificati la turneul final din etapa anterioara si vor evolua in ultimul act dupa 24…

- Naționala de tineret a Romaniei și-a aflat astazi adversarele din grupa de la Campionatul European din 2019. Astfel, conform tragerii la sorți de vineri seara, de la Bologna, trupa lui Mirel Radoi a fost repartizata in Grupa C, alaturi de ...

- Calificata dupa doua decenii la un turneu final reprezentativa de tineret a Romaniei a aflat adversarii de la Campionatul European din 2019 din Italia, tragerea la sorți avand loc la Bologna. La primul Campionat European U21 pentru Romania dupa doua decenii, adversarii din grupa fiind Anglia, Croația…

- Naționala de fotbal a Romaniei a picat in urna a 4-a valorica la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020 din cauza golaverajului. Tricolorii au invins Muntenegru, 1-0, marți seara, la Podgorica, in ultimul meci din Liga Națiunilor, dar le mai trebuia un gol pentru a fi printre primele doua…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida sustinut astazi, la Sliven, in fata echipei similare a Bulgariei, contand pentru Grupa 13 de calificare la Campionatul European din 2019. Echipa pregatita de Dan Oprescu, cu trei ...

- Romania U21 ne-a dat motive sa visam la o noua Generatie de Aur dupa calificarea la Campionatul European U21 din 2019, gazduit de Italia si San Marino. Tricolorii au terminat neinvinsi preliminariile, cu sapte victorii si trei rezultate de egalitate, dintr-o grupa cu Portugalia si...