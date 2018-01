Stiri pe aceeasi tema

- Lazio Roma se intarește, inaintea ”dublei” cu FCSB, din Liga Europa. L-a luat de la Verona pe fundașul stanga Martin Caceres. Aparatorul uruguayan a semnat un contract pe un an cu opțiune de prelungire pe inca unul. Postul pe cel care joaca sud-americanul, fost la Juventus Torino, este ideantic cu cel…

- FCSB nu se teme de Lazio. Presedintele Consiliului de Administratie al clubului de fotbal FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca sansele formatiei ros-albastre sunt de 50% in dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala ale Europa League, precizand ca jucatorii…

- Atacantul Ciro Immobile a inscris de patru ori sambata pentru Lazio, adversara FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League invingand-o cu 5-2 in deplasare pe SPAL Ferrara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal

- Fratele lui Milinkovici-Savici a vrut sa faca un selfie, dar l-a prins pe fundal pe starul lui Lazio intr-o poziție ”nefireasca”, alaturi de superba lui iubita. Sergej Milinkovici-Savici este cel mai bine cotat jucator de la Lazio. Sarbul nascut in Spania, la Lleida, pe 27 februarie 1995, este considerat…

- Nicolae Dica avertizeaza: ”E normal ca la inceput de an sa nu ai evoluțiile pe care le așteapta toata lumea”. Tehnicianul de la FCSB, Nicolae Dica, avertizeaza ca, in februarie, la reluarea sezonului 2017-2018, echipa sa va avea nevoie de cateva jocuri pentru a-și intra in ritm. ”Vine vacanța, apoi…

- Victor Piturca, omul care a fost de doua ori antrenor la Steaua de cand Gigi Becali a preluat pachetul majoritar, il vede pe Nicolae Dica o victima a regimului impus de patron. De fiecare data, Piturca a plecat din Ghencea dupa ce Becali a incercat sa intervina la echipa. "Nu sunt speculatii,…

- Selectionerul primei reprezentative a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, vineri, la Casa Fotbalului, ca nu vede de ce formatia FCSB nu ar putea reusi sa se califice mai departe in Europa League dupa dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala. "Pentru o echipa din estul Europei nu e usor sa…

- Mircea Lucescu le-a dat lecții antrenorilor romani. Selecționerul Turciei a tinut, vineri, la Casa Fotbalului, o prelegere in fata participantilor la cursul de licenta UEFA Pro din cadrul Scolii Federale de Antrenori. Reputatul tehnician le-a vorbit cursantilor despre meseria de antrenor si le-a dat…

- Victor Pițurca a dezvaluit ca antrenorul de la FCSB a fost aproape sa fie dat afara, la finalul lunii noiembrie. "Acum cateva etape știam ca se dorea schimbarea lui (n.r. - a lui Nicolae Dica), ca a fost shimbat. A caștigat meciurile urmatoare și a scapat. Depinde de rezultatele echipei. Va imaginați…

- Lazio - Steaua a fost 4-1 pe Olimpico intr-un amical disputat in 1960. Ienei, Alecsandrescu și Gica Constantin erau printre militarii legendari. FCSB are șanse mici, in teorie, s-o elimine pe Lazio din Europa League. Cand se numea CCA, echipa se descurca mai ușor in fața italienilor. Intr-un amical,…

- Liderul neinvins din Serie A, Internazionale Milano, s-a calificat in sferturile Cupei Italiei, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, formatia Pordenone, din liga a treia, la loviturile de departajare, scor 5-4.Dupa cele 90 de minute de joc si a celor doua reprize de prelungiri, scorul…

- Reacția italienilor, dupa ce FCSB a picat cu Lazio in Liga Europa: ”Ne așteapta o dubla dificila”. FCSB va juca cu Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o ”dubla” programata pe 15 februarie, la București, respectiv 22 februarie, la Roma. Cu toate ca Lazio deține prima șansa de calificare…

- Directorul sportiv al clubului Lazio Roma, Igli Tare, a declarat, luni, ca este multumit de tragerea la sorti a 16-imilor Ligii Europa, in urma careia s-a stabilit ca echipa italiana o va avea ca adversara pe FCSB.“Sunt multumit de tragerea la sorti pentru Liga Europa, puteam sa intalnim o…

- Steaua va evolua cu echipa Lazio la 15 si 22 februarie, de la ora 22.05, in 16-imile Ligii Europa, conform programului anuntat de uefa.com.Steaua va juca primul meci pe teren propriu, pe Arena Nationala, la 15 februarie, de la ora 22.05, iar partida retur va avea loc pe stadionul Olimpic din…

- Managerul sportiv al gruparii Lazio Roma, Angelo Peruzzi, a declarat, pentru Sky Sport, ca adversara din 16-imile Ligii Europa, Steaua, a fost mereu un club important si ca dubla mansa va fi dificila, insa putea fi mai rau pentru echipa din Serie A, dupa tragerea la sorti de la Nyon. "Nu spunem ca…

- Angelo Peruzzi, managerul lui Lazio, a vorbit la Sky Sports despre duelul cu FCSB din "șaisprezecimile" Europa League. Tehnicianul susține ca echipa sa putea avea un adversar mult mai dificil. "Putea fi mai rau pentru noi, dar sa jucam intai meciurile și apoi sa vorbim. Steaua are un blazon, e o echipa…

- Astazi, la Nyon, FCSB și-a aflat adversara din 16-imile de finala ale Europa League. Cazuta in urna outsiderilor dupa eșecul cu Lugano din grupe, FCSB a primit un adversar mai mult decat redutabil: Lazio Roma!

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, va infrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca și Ștefan Radu, in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate astazi la Nyon. Echipa condusa de Nicolae Dica, ce nu a fost cap de serie la tragerea la sorți,…

- "Probabil am fi fost mai norocosi. Eu merg pe mana lui Dumnezeu. N-am cum eu sa stiu ce e mai bine, Dumnezeu a hotarat! Primul meci il jucam acasa si asta e foarte bine. De ce? Avem CFR, Europa League, Dinamo. Al doilea semn a fost ca am castigat cu Botosaniul. Mai important e campionatul. Sunt semne…

- Gigi Becali, despre meciul FCSB – Lazio. FCSB va infrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca romanul Ștefan Radu, in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon. Finanțatorul FCSB a organizat o conferința de presa imediat…

- Formatiile Ludogoret Razgrad, Astana, AEK Atena, Lokomotiv Moscova si FC Copenhaga s-au calificat in 16-imile Ligii Europa, in urma rezultatelor inregistrate, joi, in ultima etapa a grupelor competitiei. La partida Hoffenheim - Ludogoret, scor 1-1, Claudiu Keseru a fost eliminat.Keseru, intrat…

Mijlocasul Mihai Pintilii a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca este foarte important pentru FCSB ca jucatorii sai sa fie...

Fotbalistul echipei elvetiene FC Lugano, Mario Piccinocchi, a declarat, miercuri seara, într-o conferinta de presa, ca jucatorii formatiei FCSB, adversara din partida de joi de pe Arena Nationala, au demonstrat în meciul…

- Borussia Dortmund a fost invisa cu 3-2 de Real Madrid in ultimul meci din grupa H a Ligii Campionilor, parasind competiția. Nemții s-au calificat insa in 16-imile Ligii Europa, chiar daca au acumulat doar doua puncte! Calificarea Borussiei Dortmund in 16-imile Ligii Europa cu numai doua puncte acumulate…

- Formatiile Liverpool, FC Sevilla, Sahtior Donetk si FC Porto au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile din etapa a sasea, ultima, a fazei grupelor. Echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, va juca in 16-imile Ligii Europa. Liverpool a obtinut o victorie cu scorul…

- Formatiile Liverpool, FC Sevilla, Sahtior Donetk si FC Porto au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile din etapa a sasea, ultima, a fazei grupelor. Echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, va juca in 16-imile Ligii Europa.

- Sfaturile lui Mircea Sandu pentru Denis Alibec: ”Trebuie sa umble la cutiuța”. Ce spune de naționala lui Contra și despre alegerile pentru șefia FRF. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a fost premiat la Gala Fotbalului Romanesc 2017 . Cel poreclit ”Nașul” a vorbit despre realitațile fotbalului…

- Arbitrul Nikola Dabanovici din Muntenegru a fost delegat de UEFA la ultima partida din grupele Europa League a echipei FCSB, impotriva formatiei elvetiene FC Lugano, informeaza FRF. Asistentii muntenegreanului de 35 de ani vor fi Milutin Djukici si Jovica Tatar, iar cel de-al patrulea oficial…

- Dupa infrangerea FCSB-ului cu Viktoria Plzen, 0-2 in grupele Europa League, Basarab Panduru a vorbit despre evoluția elevilor lui Dica. Fostul jucator și conducator al echipei roș-albastre a remarcat ca jocul steliștilor sufera cand Constantin Budescu nu joaca. "Steaua traiește din Budescu. Parca jucatorii…

- Biletul zilei la pariuri de astazi conține nu mai puțin de patru recomandari de pariere pentru partide din cadrul etapei cu numarul 5 din Grupele Europa League. Mai exact, este vorba despre Viktoria Plzen vs FCSB, Lugano vs Hapoel Beer Sheva, Lazio Roma vs Vitesse și Nice vs Zulte Waregem. Biletul Zilei…

- Croatul Ivan Bebek va arbitra meciul Viktoria Plzen - Steaua, care se va disputa, joi, de la ora 20.00, in etapa a cincea, penultima, a grupei G a Ligii Europa. Bebek va fi ajutat de Goran Pataki si Miro Grgic, iar rezerva va fi Ivica Modrici.Asistenti suplimentari vor fi Mario Zebec si Goran…

- Jorge recunoaște ca se aștepta sa evolueze mai mult și considera ca nu a facut asta din cauza politicii clubului. Portughezul e de parere ca la FCSB au prioritate jucatorii romani, dar Nicolae Dica folosește pe linia de fund, alaturi de Balașa, un fundaș central sarb. "Sunt o mulțime de romani…

- "Altii la tv", este una din etichetele favorite ale directorului sportiv de la Steaua pentru partidele din Europa League in acest sezon. "Eu nu te inteleg, jur, ce rost au aceste mesaje intrigante, crezi ca va mai ia cineva dreptul de a participa pe merit la primavara europeana? Crezi ca ajuta…

- Budescu a reusit un assist la golul lui Coman si putea inscrie chiar el la cea mai controversata faza a meciului, scrie telekomsport.ro. In minutul 52, arbitrii nu au vazut un hent evident comis de unul dintre aparatorii israeleni pe linia portii. VOTEAZA AICI Citeste si Gigi Becali…

- Gigi Becali a stabilit cine pleaca de la FCSB. Cați bani planuiește patronul trupei bucureștene sa ”scoata” din Liga Europa. FCSB a remizat cu Hapeol Beer Sheva in turul 4 din grupele Ligii Europa și s-a calificat in turul urmator al competiției. Un rezultat care l-a umplut de bucurie pe patronul gruparii…

- "Am luat și bani, ne-am calificat. Am avut un 11 metri si eliminare, nu ne-a dat. Nu e niciun fel de problema. Egalul asta e ca o victorie. Bucurie, bucurie, bucurie", a spus Gigi Becali. Alibec a avut o cadere nervoasa in momentul in care a fost inlocuit de Gnohere. Scouterii au fost prezenți…

- Tehnicianul echipei Hapoel Beer Sheva, Barak Bakhar, a declarat, joi seara, ca jucatorii sai au demonstrat ca au forta in meciul cu FCSB, scor 1-1, din Liga Europa, apreciind ca golul formatiei lui Nicolae Dica a venit "de nicaieri"."A fost un meci interesant bun, si Steaua si noi am avut…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit, joi, primele de victorie ale jucatorilor sai in Liga Europa, cate 5.000 de euro. Insa prima de calificare in 16-imile Ligii Europa nu a fost stabilita, a precizat Becali."E foarte important coeficientul. Acum o sa jucam mai relaxati. O sa joace,…

- Formatia Lazio Roma, la care evolueaza Stefan Radu, si echipele Arsenal Londra si Zenit Sankt Petersburg s-au calificat in 16-imile de finala ale Ligii Europa, in urma rezultatelor inregistrate joi, in grupele competitiei. Joi s-au calificat in primavara europeana si FCSB si Dinamo Kiev, anunța News.ro.Stefan…

- "E foarte important coeficientul. Acum o sa jucam mai relaxati. O sa joace, de ce? Ca le-am spus ca e 5.000 victoria. In afara de calificare, fiecare victorie e 5.000. Prima de calificare? O sa vedem", a spus Becali, la Arena Nationala. El a precizat ca nu a avut emotii la meciul de joi: "Acest…

- FCSB si Hapoel Beer Sheva au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul contand pentru etapa a patra a grupei G a Ligii Europa, de pe Arena Nationala, iar trupa lui Dica obtine calificarea in 16-imile competitiei. Pentru FCSB a deschis scorul Florinel Coman in minutul 31. Hapoel a restabilit egalitatea…

- Formatia FCSB a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Hapoel Beer Sheva, intr-un meci din etapa a treia a grupei G a Ligii Europa, in care golurile vicecampioanei Romaniei au fost marcate de Harlem Gnohere, la scurt timp dupa ce a intrat pe teren conform observatortv.ro . Golurile…

- Atacantul Harlem Gnohere a declarat, joi seara, ca spera sa fie titular la Steaua in meciul cu Hapoel Beer Sheva, din Liga Europa, mai ales ca lipsea Denis Alibec, dar se bucura ca si-a facut datoria si din postura de rezerva."Meciul a fost greu pentru toata lumea, dar important este ca am…

Patronul Stelei a prefațat duelul din aceasta seara din Europa League. Becali a vorbit despre soarta lui Denis Alibec și spera ca Budescu sa fie decisiv.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, ca va tine cu Steaua in partida cu Hapoel Beer Sheva, in ciuda faptului ca este atacat si criticat de conducatorii echipei rivale la titlu. "Chiar daca cei de la Steaua ma ataca pe unde ma prind, eu tot cu ei voi tine in meciurile din Europa.…

- Hapoel Beer Sheva – FCSB este meciul in urma caruia roș-albaștrii pot bifa cel mai bun start din istoria participarii in grupele cupelor europene. Daca va caștiga partida care se va disputa maine in Israel (ora 20.00, Pro TV, Telekomsport) , vicecampioana Romaniei va ajunge la trei succese consecutive…

FCSB deschide returul sezonului regulat din Liga 1 in deplasare cu FC Voluntari. Nicolae Dica stie ca antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, si jucatorii ilfovenilor o vor pe CFR Cluj campioana si este pregatit pentru orice in primul…