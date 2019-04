Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus sambata, intrebat ce va face de Paște, ca se va duce cu iubita lui Irina Tanase la o manastire.„Cred ca o sa fiu cu Irina și vom merge la o manastire”, a spus Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a mai spus ca nu a stabilit data nunții cu Irina.

- Astazi si maine, la Rouen, Romania si Franta se lupta pentru accederea in finala Fed Cup. Seria semifinala a fost deschisa de Simona Halep, care a intalnit o jucatoare in fata careia avea bilant negativ in intalnirile directe, Kristina Mladenovic. Dupa fix 100 de minute de joc, romanca s-a impus clar,…

- Romania conduce Franta cu 1-0, in semifinalele Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, sambata, intr-un meci jucat in Kindarena di...

- Romania intalnește Franța in semifinalele Fed Cup și are șansa de a accede pentru prima data in istorie in finala competiției unde ar putea intalni Australia sau Belarus. Semifinala va fi deschisa de partida dintre Simona Halep și Kristina Mladenovic. In cel de al doilea meci Mihaela Buzarnescu o…

- Emil Boc si sotia sa au marsaluit pe strazi cu tricolorul, alaturi de un grup de romani, inainte de primul meci al zilei, cel dintre Simona Halep si Kristina Mladenovic. loading...

- Puțin peste o ora ne desparte de startul meciului Simona Halep (2 WTA)- Kristina Mladenovic (66 WTA), primul din semifinala Fed Cup dintre Romania și Franța. Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida…

- Azi incep meciurile din semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, iar presa franceza ii recunoaște valoarea Simonei Halep (27 de ani, 2 WTA, principala racheta a Romaniei. Franța - Romania incepe azi, de la ora 15:00, cu meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic (66 WTA), liveTEXT pe GSP.ro și…

- Romania infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și compania vor avea un obstacol in plus: Sascha Bajin, cel mai bun antrenor din 2018, o pregatește pe Kristina Mladenovic (63 WTA). Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen.…