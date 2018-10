Adversar dificil pentru rosso-neri „Jocul cu Alba Iulia a fost unul exceptional, dar cu o floare nu se poate face primavara. Trebuie sa legam acest rezultat cu altele pozitive pentru a confirma ca formam o echipa. Speram ca jucatorii sa se descatușeze dupa ultima victorie, dar vom vedea ce se va intampla dupa aceste doua deplasari. Vom intalni in etapa urmatoare Metalurgistul Cugir, o echipa foarte buna, una dintre cele mai valoroase din seria noastra, la fel ca Alba Iulia de altfel. Probabil cei de la Cugir se vor speria de rezultatul inregistrat de noi in etapa precedent și iși vor lua anumite masuri. Jucatorii noștrii trebuie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

