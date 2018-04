Adunați în jurul luminii Nu știu daca este o intamplare sau daca se petrece o schimbare in noi, romanii, de vorbim mai mult, zilele acestea, despre lumea satului și despre tradițiile pe care satul le-a pastrat ca și cum ar fi singura noastra zestre și pe care trebuie sa le aparam, mai departe, de asaltul oștilor ce se inchina […] Articolul Adunați in jurul luminii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Duminica, 1 aprilie, incepand cu ora 12.00, Muzica Militara a garnizoanei Bacau le da intalnire iubitorilor muzicii de fanfara in Parcul Trandafirilor. Concertul susținut de instrumentiști are loc cu ocazia sarbatorii de Florii. A devenit o tradiție ca in aceasta zi Muzica Militara sa susțina timp de…

- Organizația Salvați Copiii Romania a lansat cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet 2018 o competiție de proiecte adresata copiilor și tinerilor. Aceasta este desfașurata sub numele „Cetațenia digitala. Drepturi și responsabilitați pe Internet privind datele personale”. Inițiativa este…

- Un autovehicul este plin de componente electronice si mecanice. Acestea au un grad de uzura mai mic sau mai mare, in functie de fabricantul lor si de modul in care utilizatorul masinii are grija de masina. Daca vrei sa prelungesti viata masinii tale, fii atent la ce greseli trebuie sa eviti. 1.Plecarea…

- Municipiul Bacau a semnat contractul pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa”, urmand sa fie emis ordinul de incepere a lucrarilor. Investiția va asigura limitarea efectelor avariilor produse pe rețeaua de termoficare…

- In septembrie 1973, la cel de-al XV-lea Congres Mondial de Filosofie (Varna), am fost martorii unei atitudini profund pesimiste din perspectiva raportului dintre Om și Tehnica. Pentru cei care nu cunoșteau acest vaiet existențialist mai vechi al filosofilor, atitudinea parea chiar una teribilista. Rasfoind…

- Politistii din Vultureni au identificat un barbat de 58 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. La data de 17 martie a.c., ora 01.00, polițiștii din Vultureni au prins in flagrant un barbat de 58 de ani, din localitate, in timp ce sustragea bunuri dintr-o casa nelocuita de pe raza…

- Consilierii judetfeni ai PNL Bacau au depus, astazi, la Consiliul Judetean Bacau o Declaratie de Reunire cu Republica Moldova pentru a fi adoptata in urmatoarea sedinta de plen. “Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean Bacau sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a solicitat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost- volum – rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera…

- O pierdere de agent termic inregistrata pe strada Valea Alba din cartierul Bistrița Lac risca sa-i lase fara apa calda și caldura pe consumatorii din zona. Avaria a fost descoperita luni, iar in aceeași zi, locatarii din zona au primit asigurari de la angajații Thermoenergy ca marți vor incheia lucrarea.…

- Cu trecerea anilor, parca este mai simplu sa judeci la rece, pașii tranziției care a pus cea mai mare parte a economiei Romaniei, pe butuci. Continui dialogul cu directorul general al Societații Vinalcool. Se simte și acum in atitudinea inginerului Dan Mandrea, nemulțumirea fața de ce s-a intamplat…

- Un barbat a murit, azi-noapte, in incendiul care i-a cuprins casa. S-a intamplat in Onești, pe strada Costachi Negri, in jurul orei 1.30. Doua autospeciale cu apa și spuma și o unitate SMURD au ajuns la fața locului. Incendiul cuprinsese doua incaperi și acoperișul casei. In jurul orei 2.00, focul a…

- Toma Constantin, primarul orașului Darmanești, a semnat inca doua contracte pentru investițiile in infrastructura care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile. „Vom moderniza strazile Livezi și Lapoș, circa 4,5 km, care vor fi finanțate prin PNDL 2. Valoare contractului pe care l-am semnat saptamana…

- Dupa doi ani de așteptare, județul Bacau are un operator pentru Celula I, Celula II și stațiile de transfer a deșeurilor. E vorba despre Eco Sud, decis de instanța. Județul are operator pentru instalații, dar nu beneficiaza de servicii, „ceea ce e foarte grav in condițiile in care Celula I din Bacau…

- Apa in municipiul Bacau ar putea reveni mai repede decat se estima. Astazi, in jurul orei 11.30, au fost introduse toate componentele conductei ce trebuie sa inlocuiasca tubul deteriorat și au inceput lucrarile de sudura a acestora. Compania de Apa estimeaza finalizarea lor in jurul orei 18.00, dupa…

- Avionul care trebuia sa opereze zborul Bacau – Liverpool din aceasta dimineața nu a putut ateriza din cauza ceții, deși piloții au incercat timp de 45 de minute sa gaseasca o soluție. Aeronava s-a invartit de cel puțin zece ori deasupra orașului, dupa cum se poate vedea din imaginea de mai sus. Cum…

- Am intrat in luna femeilor, iar subiectele mele, ce sa faca ?, se vor adapta și se vor invarti puțin prin lumea femeilor, ca sa fac un joc de cuvinte. Am niște carți pe noptiera despre cateva doamne celebre, și altele despre specificul universului feminin. Una dintre acestea este scrisa de psihologul…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- In weekendul trecut an a avut loc la Centrul Sportiv Apollo din București, „Festivalul Copiilor”, un concurs de dans sportiv organizat de ACDS Feather Step in colaborare cu Bonito Dance și ACS Violet, sub egida Federației Romane de Dans Sportiv (FRDS). La acest eveniment sportiv au participat peste…

- Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara, pe DN – 15, in localitatea Lilieci, din comuna Hemeius. O femeie de 41 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe directia Bacau – Piatra Neamt, in localitatea mai sus mentionata ar fi intrat intr-o depasire moment in care a surprins…

- Doi soți din județul Bacau au murit, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata din localitatea Muncel, din apropiere de municipiul Pașcani. Potrivit polițiștilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificația semnalelor…

- Festivalul de teatru I.D. Fest, sub egida asociației Ingenious Drama Festival, a organizat in perioada 15-18 februarie Training Camp, ediția a 11-a. I.D. Fest, organizat in totalitate de liceeni, reprezinta un festival care promoveaza implicarea generației actuale in lumea teatrului, ajungand anul acesta…

- – angajarile din sursa externa si absolventii care s-au incadrat au acoperit o parte din plecarile din sistem prin pensionare In anii 2016 si 2017, usile Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au fost larg deschise pentru toti cei care au indeplinit conditiile si au putut pleca mai repede la…

- Ne-am despartit, la final de 2017, de unul dintre cei mai destoinici slujitori ai culturii bacauane (lui i se datoreaza reusita ca in anii ’70 urbea lui Alecsandri si Bacovia sa fi ajuns polul spiritual al Moldovei), tocmai cand ne pregateam sa-l sarbatorim ca nonagenar. Miercuri, 14 februarie, poetul,…

- „Nu vreau sa fac pușcarie”. Astea erau vorbele lui Romeo Stavarache. Și, cel puțin in anii de inceput ai primului sau mandat de primar, le folosea intr-atat de des incat malițioșii ajunsesera sa-l numeasca „Romeo-nu-vreau-sa-fac pușcarie-Stavarache”. Aceasta propoziție insoțea, de regula, un refuz.…

- Inființata anul trecut, de un grup de suporteri „galben-albaștri”, Brigada Independent are drept scop renașterea fenomenului ultras in Bacau. Spre deosebire de alte facțiuni, aceasta brigada se autofinanțeaza și și-a facut un titlu de onoare din a nu profera injurii in sali și pe stadioane Cu FCM Bacau…

- Bolnavii aparțin intotdeauna acelei categorii sociale care, cu durere in suflet, experimenteaza propria saracie: lipsa celei mai mari comori – sanatatea. Astfel, in ei se poate forma acel spirit atat de placut lui Dumnezeu. In deplina sanatate, uitam adesea ca toți avem nevoie de dragostea semenilor…

- Acoperișul unei case din cartierul Șerbanești a luat foc, azi-noapte, in jurul orei 2.00. Patru mașini de pompieri au intervenit pentru lichidarea incendiului. Acesta a fost stins in jurul orei 3 dimineața. Focul a distrus circa 150 mp de acoperis și bunuri din interiorul imobilului. FOTO: ISU Bacau…

- In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieți omenești decat oricare alta intervenție de sanatate. In lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. Cat de importante sunt vaccinarile pentru sanatatea copilului? Ne-a…

- La data de 04 februarie a.c , in jurul orei 18.30, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, in municipiul Bacau. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 64 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada General Stefan Guse,…

- Expresia de „joia tineretului” a avut acoperire in randul tinerilor bacauani. Și asta pentru ca, joi, 1 februarie, la sediul Federației Tinerilor din Bacau s-a derulat un eveniment de conștientizare a necesitații unui Centru de Tineret in municipiul Bacau. La acesta intalnire a fost invitat și Alin…

- Aflate in cursa pentru locul 1 care duce la barajul de promovare in C, primele doua clasate in campionatul județean al Bacaului s-au intarit in intersezon Le despart 6 puncte. Dar le apropie dorința de a caștiga campionatul. De a-l caștiga și, implicit, de a ajunge la barajul de promovare in Liga a…

- Sportivii de la ACS Dinamic Bacau au pașit cu dreptul in 2018, cucerind 16 medalii la „Cupa Unirii” An nou, obiceiuri vechi. Vechi și bune. La prima competiție din 2018, karateka de la ACS Dinamic Bacau au demonstrat ca au, in continuare, lipici la podium. Sportivii antrenați de sensei Liliana Adochiței…

- “Cavaler intarziat al acestui ingrat domeniu grafic, VEM reprezinta «ultimul val» al caricaturii tinere, din pacate vaduvita de juni reprezentanti, ce parea a duce la disparitie” , cuvinte spuse de Craita Mandra Vasile, caricaturist celebru al anilor ´70 – ´90, care pluteau parca in atmosfera ce parea…

- Divizionara A de handbal masculin, CSM Bacau și-a trecut in cont primul succes in amicalele iernii. „Csmeii” au invins ieri, pe teren propriu, cu 44-27 (25-10) o alta componenta a Seriei A din liga secunda, CNOT Brașov. Astazi și maine, elevii lui Gabriel Armanu vor susține doua noi teste in compania…

- Anunțat cu mare tam-tam, dar pe buna dreptate, filmul „Banditul Whisky”, saga spargatorului de banci roman, dar de origine maghiara, Ambrus Attila, ruleaza de astazi, 27 ianuarie, timp de mai multe zile și in Bacau, la Cinema City, in Arena Mall. Filmul este distribuit de Taylor Projects și susținut…

- Daca n-ar fi fost impușcat, astazi ar fi putut implini un veac de viața. Mi-l și imaginez cum ar fi povestit ca a fost singurul roman care a avut onoarea sa se plimbe cu trasura reginei Elisabeta a II-a, ca s-a bucurat de onoruri ale unor șefi de stat din S.U.A. și Franța, ca sa […] Articolul Un veac…

- Mladost Zagreb- Azerrail Baku. La cum se așezasera lucrurile, una dintre optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin parea sa fie acesta. Mladost se impusese in prima manșa a „șaisprezecimilor” cu 3-1 pe terenul elvețiencelor de la Sm’Aesch. Iar Azerrail remontase infrangerea din tur, de…

- Divizionara C bacauana Aerostar și-a reluat ieri pregatirile pentru retur. Obiectivul „aviatorilor”? Promovarea in eșalonul secund. Pentru a se impune in lupta cu Oțelul Galați și Csikszereda Miercurea Ciuc, gruparea antrenata de Cristi Popovici și-a intarit lotul prin aducerea lui Hurdubei, Cainari,…

- Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au confiscat aproape 16.000 de țigarete de contrabanda de la un prahovean de 36 de ani, depistat in trafic pe Dn 2. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Notele de la diferite discipline nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, ținerea unui scor sau inregistrarea unor elemente tehnice, folosirea telefoanelor mobile in timpul orei, serviciul…

- – dispar registrele și toate datele vor fi stocate in sistem informatic Starea Civila Bacau va trece in curand printr-un amplu program de informatizare. Investiția in calculatoare coincide anul acesta cu mutarea sediului Starii Civile in fostul sediu al Bibliotecii „Costache Sturdza”, transformata in…

- DRAMA: IANUARIE: 14.01.2018, ora 18.00 – Unchiul Vanea, regia LUMINIȚA ȚICU 21.01.2018, ora 18.00 – Varciorova. Carantina, regia ALEXANDRU DABIJA 28.01.2018, ora 18.00 – Nora, regia DUMITRU LAZAR FULGA ANIMAȚIE: IANUARIE: 7.01. 2018, ora 11.00 – Aladin, regia GHEORGHE (GEO) BALINT 14.01.2018, ora 11.00…

- Alis e mandra posesoare a unui cont de Facebook, pe care-și etaleaza ultimele creații artistice in materie de unghii colorate. Multa vreme s-a uitat pe Facebook numai la poze, la videoclipurile amuzante, a dat like la citate motivaționale de genul celui cu președintele Lincoln care atenționeaza asupra…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți pentru concursul “Aboneaza-te la Deșteptarea”, dedicat celor care s-au abonat in luna decembrie, pentru tot anul 2018 la ziarul Bacaului. Premiul – un televizor Smart, Samsung cu diagonala de 80 de centimetri – a fost caștigat de Valeria Damoc, din Bacau. Articolul…

- – circa 338 tone lana vor putea fi preluate de la ciobanii bacauani Rezultate neașteptate in programul de sprijinire a crescatorilor de oi care iși vor valorifica lana obținuta de la animale. Astfel, pana la termenul legal, 596 crescatori de oi au ajuns la Direcția Agricola pentru a se inscrie in programul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- Avionul Blue Air care facea cursa Bacau – Catania a trebuit sa aterizeze la Palermo din cauza condițiilor atmosferice. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat astazi de la Bacau cu destinația Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva…

- O nedreapta și nefericita intamplare m-a facut sa ajung la Spitalul Județean de Urgența din Bacau, cu Mama, Catinca (Cica) Precup, suferinda. Am sperat pana in ultima clipa ca vom pleca de acolo sanatoși, ca vom petrece impreuna Craciunul și Revelionul. Ca ne vom bucura cu toții ca am mai trecut peste…