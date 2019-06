Stiri pe aceeasi tema

- Coraportorii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru Republica Moldova, Egidijus Vareikis si Maryvonne Blondin, si-au exprimat miercuri profunda ingrijorare cu privire la situatia din Republica Moldova, unde de la sfarsitul saptamanii trecute s-a instalat o dualitate de putere,…

- resedintia, Guvernul si Parlamentul trebuie sa promoveze o pozitie comuna consolidata cu privire la situatia politica din Republica Moldova, considera senatorul PSD Titus Corlatean. "Mai ales ca...

- O noua pozitie a Romaniei privind criza politica din Republica Moldova a fost luata astazi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si anume ca vointa exprimata de cetateni la alegerile din luna februarie trebuie respectata. Articolul O noua pozitie a Romaniei privind criza politica din Republica Moldova…

- Criza politica din Republica Moldova, in urma careia președintele Igor Dodon a fost suspendat de Curtea Constituționala a țarii, capata dimensiuni și mai mari. Mii de persoane au manifestat duminica in Piața Marii Adunari Naționale, scandand pentru respectarea deciziilor Curții Constituționale și pentru…

- Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie, in urma cu putin timp, pe presedintele Igor Dodon. Decizia a fost luata dupa ce acesta a ignorat deciziile institutiei si nu a dizolvat Parlamentul, desi acesta nu alesese un guvern in timpul prevazut...

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din funcția de președinte al țarii, în urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, suspendat temporar…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este obligat de Curtea Constitutionala sa dizolve Parlamentul, daca nu e functional pana la finalul zilei de vineri, dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, se arata intr-o decizie a Curtii,

- Deocamdata, este devreme sa se vorbeasca despre o criza politica in Republica Moldova. Termenul legal in care poate fi creata o majoritate parlamentara si adoptata cel putin o lege inca nu a fost incalcat. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii „Glavnoe” de la postul de televiziune TVC21, transmite…