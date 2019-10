Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Emmanuel Macron vrea să acţioneze împotriva 'deturnării' dreptului de azil In discursul sau de la Strasbourg, presedintele francez a subliniat inca o data necesitatea de reformare a 'gestionarii fluxurilor migratorii' si a 'protectiei dreptului de azil'. 'Daca nu avem curajul sa privim in fata apelul la stapanirea (fluxurilor) exprimat de cetatenii nostri, daca nu avem luciditatea de a vedea ca, in multe cazuri, cererea de azil vine din tari profund sigure (...) si ca astazi cererea de azil face obiectul, in mod evident, al unei eludari, daca nu al unei deturnari, nu am fi lucizi', a declarat Macron. Presedintele francez a avertizat ca, 'daca lasam dreptul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

