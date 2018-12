Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentului, atacurile militare ale Federatiei Ruse, soldate cu sechestrarea navelor ucrainene si a echipajelor acestora, reprezinta o incalcare flagranta a normelor de drept international, a principiilor de suveranitate si integritate teritoriala. ''Aceste actiuni sunt o continuare…

- Republica Moldova, Georgia și Ucraina condamna, intr-o rezoluție comuna, acțiunile militare agresive ale Federației Ruse fața de Ucraina, in stramtoarea Kerci din Marea Azov. Rezoluția a fost semnata de Adunarea Interparlamentara Republica Moldova – Georgia – Ucraina.

- Republica Moldova, Georgia si Ucraina condamna, intr-o rezolutie comuna, actiunile militare agresive ale Federatiei Ruse fata de Ucraina, in stramtoarea Kerci din Marea Azov. Rezolutia a fost semnata de Adunarea Interparlamentara Republica Moldova – Georgia – Ucraina.

- Rusia a deblocat accesul la porturile ucrainene de la Marea Azov, dupa aproximativ 10 zile de la criza din stramtoarea Kerci. Ucraina a anunțat ca va da Rusia in judecata la Curtea Internaționala de Justiție.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut liderilor ruși sa-i elibereze pe marinarii ucraineni reținuți în Marea Neagra în apropiere de strâmtoarea Kerci. „Vrem ca rușii sa înțeleaga mesajul, ca ei trebuie sa elibereze echipajele, altfel vor…

- Situatia din Ucraina a fost discutata marti, 26 noiembrie, in cadrul unei sedinte convocata de prim-ministrul Pavel Filip cu responsabilii din domeniu, dupa ce Legislativul de la Kiev a aprobat introducerea regimului juridic special in unele regiuni ale Ucrainei, inclusiv in Vinita si Odessa - regiuni…

- Statele Unite condamna acțiunile agresive ale Rusiei in zona stramtorii Kerci și susțin suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo, anunța serviciul de presa al Departamentului de Stat al SUA, scrie paginaderusia.ro.

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina ca recurge la "metode periculoase" in stramtoarea Kerci, la o zi dupa un incident fara precedent care a dus la capturarea a trei nave ucrainene de catre marina rusa, informeaza AFP si TASS. "A avut loc o incalcare si au fost…