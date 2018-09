Reprezentantii grefierilor si ai personalului nejudecatoresc din sistemele de justitie din Uniunea Europeana, Norvegia, Coreea de Sud, Japonia, Maroc si Tunisia se reunesc la Bucuresti, in perioada 27-28 septembrie 2018, la Palatul Parlamentului, pentru a dezbate si a stabili in cadrul Adunarii Generale a Uniunii Europene a Grefierilor masurile care vor fi implementate pentru promovarea profesiilor care contribuie la realizarea unei justitii independente in serviciul cetatenilor, conform unui comunicat al CSN Sindicale Nationale Meridian, remis AGERPRES.



