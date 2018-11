Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU se va pronunta joi, ca in fiecare an dupa 1992, asupra unei rezolutii neconstrangatoare care indeamna SUA sa ridice embargoul lor impotriva Cubei, pe care Washingtonul intentioneaza sa o acuze de incalcari ale drepturilor omului, informeaza AFP. Rezolutia fusese aprobata anul…

- Adunarea Generala a ONU a atribuit Palestinei - care are statut de observator - puteri legale suplimentare, pentru a putea exercita in 2019 presedintia Grupului Celor 77 (G77), un nou rol denuntat aprig de catre Statele Unite, relateaza AFP, informeaza News.ro.O rezolutie in acest sens, prezentata…

- Cetațenii din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova ar putea vorbi la telefon fara a achita tarife de roaming. Subiectul a fost discutat astazi in cadrul reuniunii șefilor de Guverne GUAM, se arata intr-un comunicat de presa.

- 17 tineri muzicieni - cate doi din Coreea de Sud, Germania, Italia, Japonia si China si cate unul din Romania, Marea Britanie, Noua Zeelanda, Ucraina, Croatia, Turcia si Republica Moldova - s-au calificat in etapa a II-a a Sectiunii de Vioara a Concursului International "George Enescu" 2018, ale…

- Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, a gazduit ieri ceremonia de deschidere a exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.2. In cadrul evenimentului, locotenent colonel Ciprian BALICA, conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului 341 Infanterie…

- Embargoul impus de Statele Unite a provocat Cubei pierderi de peste 4,3 miliarde de dolari, intre aprilie 2017 si martie acest an, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Havana, conform Agerpres, citat de hotnews.ro.

- In cadrul procesului in care Ianukovici este judecat in lipsa, procurorii au cerut aceasta pedeapsa pentru inalta tradare, complicitate cu agresiunea militara impotriva Ucrainei si atentat la adresa integritatii teritoriale a Ucrainei. Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, l-a acuzat pe Ianukovici…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…