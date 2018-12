Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie ce vizează restituirea bunurilor culturale Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezolutie pentru a sprijini restituirea bunurilor culturale catre tarile lor de origine, solicitand statelor membre sa creeze de banci de date cu informatii despre patrimoniile lor si sa coopereze mai bine in lupta impotriva traficului cu astfel de bunuri, informeaza AFP. Intitulata "Returnarea sau restituirea bunurilor culturale in tarile lor de origine", rezolutia a fost adoptata prin consens, fara vot, de catre cele 193 de tari care alcatuiesc ONU. Ea solicita "tuturor statelor membre in masura sa o faca sa ajute statele afectate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

