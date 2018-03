Adunarea generala a militarilor tulceni in rezerva. Cine a participat. Ce s-a stabilit referitor la Liceul Militar de Marina din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Azi a demarat prima plantare din acest an de perdele forestiere pentru protectia Autostrazii A2, pe tronsonul situat intre km 73 930 74 681, pe raza com Dor Marunt. Aceste perdele forestiere reprezinta bariere naturale foarte eficiente in conditii de viscol si ninsori abundente, potrivit DRDP Constanta.…

- Luna viitoare, pe 27 aprilie, la Biblioteca Centrala Universitara, de la ora 17.30, va avea loc Adunarea Generala a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Romania, prilej cu care va fi ales presedintele acestei filiale si, totodata, se va supune la vot si alegerea presedintelui USR pentru mandatul…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un carambol a avut loc la intersectia strazilor Soveja si Baba Novac. Mai multe masini care nu au pastrat distanta regulamentara s au ciocnit. Circulatia in zona a fost ingreunata din cauza evenimentului.Din fericire, nu au fost persoane ranite in urma incidentului.Sursa…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat luni, transmiterea imobilului in care isi desfasoara activitatea Colegiul Tehnic de Marina (fostul Navrom) catre Ministerul Apararii Nationale, urmand ca din toamna in aceasta cladire sa isi desfasoare activitatea Liceul Militar de Marina, desfiintat in…

- Intrebat daca este mai linistit dupa discursurile de la Congres, Bogdan Chirieac a precizat: "Ma nelinisteste ca se afecteaza independenta justitiei si coalitia de guvernare nu face nimic pentru a intari independenta Justitiei, o lasa asa neindependenta cum este acum. Faptul ca nu se face…

- Un batran de 82 de ani din localitatea constanteana Poarta Alba a ajuns la sfarsitul saptamanii trecute la Spital dupa ce a sustinut ca a fost agresat si injunghiat. Potrivit IPJ Constanta, in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Postului de Politie Poarta Alba si a examinarii medico…

- Ionut Lupescu, candidat pentru presedintia FRF, spune ca se va afla pe buletinele de vot ale membrilor afiliati la alegerile din 18 aprilie, in ciuda incercarilor procedurale ale actualei conduceri a federatiei de a-l impiedica. “Referitor la decizia instantei de astazi, fata de contestatia FRF la dispozitiile…

- Adunarea Generala a Asociatilor Search Corporation SRL, prin Search AVG INC., persoana juridical americana, cu sediul in USA si Michael Mihai Stanciu,persoana fizica avand dubla cetateniei romana americana, au hotarat urmatoarele:Desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a urmatoarelor sedii…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale. Cursuri suspendate in judetele Dolj, Ilfov, Constanta, Giurgiu si Bucuresti / Ministerul…

- Potrivit unei avertizari postate pe pagina oficiala de internet a Administratiei Nationale de Meteorologie incepand cu ora 03.00 a zilei de astazi, este Cod Portocaliu in care fenomenele vizate vor fi temperaturile foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua, iar zonele afectate vor fi Moldova, estul…

- O tragedie a avut loc ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. Un grup de pietoni care traversa regulamentar strada a fost spulberat din plin de soferul unui Volkswagen Polo inmatriculat in Buzau care nu ar fi oprit sa le acorde prioritate.Bilantul accidentului este unul tragic. Un copil de aproximativ…

- Consiliul Local al municipiului Constanta se intruneste pe 23 februarie in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, cum ar fi aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Constanta pentru anul scolar 2018 2019 si doua proiecte de HCLM care vizeaza…

- In perioada 9 ndash; 11 februarie a.c. s a desfasurat la Sinaia "Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor". Tema scolii politice a fost "Romania construita de tineri", unul dintre proiectele majore asumate de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste…

- Asociatii societatii Bunker Trade Logistics SRL s au intrunit in data de 20.01.2018 in Adunare Generala a Asociatilor.CNFR Navrom SA, cu sediul in Galati, reprezentata legal prin director general Hartan Constantin si TTS Operator SRL, cu sediul in Constanta, reprezentata legal prin administratorul Iordan…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale a Asociatilor societatii Europroiect SRL din data de 19 ianuarie 2018. Potrivit hotararii, firma Europroiect SRL a fuzionat cu societatea Oro Invest SRL. Potrivit Registrului Comertului, societatea absorbanta, Europroiect SRL, are sediul…

- Garsonierelor mai scumpe cu 9% si apartamente cu 7% Un studiu al administratorilor portalului de anunturi olx.ro arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce preturile apartamentelor cu doua camere au crescut cu 7%. In cazul apartamentelor cu trei si patru…

- Mihai Fifor: 2018 va fi anul dedicat inzestrarii Fortelor Navale Romane Mihai Fifor. Foto: gov.ro 2018 va fi anul dedicat înzestrarii Fortelor Navale Române - a anuntat, la Constanta, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care a precizat ca miercuri, în sedinta de guvern,…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de directorul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta asupra faptului ca un elev al respectivei unitati de invatamant ar fi fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de doua femei,…

- Asociatia Militarilor in Rezerva si Retragere „Locotenent-erou Petru Latcu” din Lugoj a marcat implinirea a 99 de ani de la constituirea Regimentului 90 Infanterie (fosta UM 01140), primul regiment romanesc infiintat in Transilvania si Banat dupa Marea Unire. La manifestarea care s-a desfasurat…

- Luni, 29.01.2018 la sediul prefecturii judetului Constanta incepand cu ora 09:00, a avut loc prezentarea activitatii desfasurate in anul 2017 bilantul ISU de catre inspectorat.La activitate, alaturi de pompierii constanteni, au participat sefii structurilor MAI si ministrul secretar de stat dr. Raed…

- Fifor a fost avizat cu 21 de voturi „pentru” si opt voturi „impotriva”. „Militarii acestia se intorc acasa si ne dorim sa se intoarca sanatosi. Din pacate, sunt si evenimente nefericite. Dincolo de aspectele fizice, exista si lucruri nevazute, pshice. Este, din pacate, cercetat foarte putin lucrul…

- Aproximativ 100 de elevi din Constanta si Nisipari au participat in zilele de 23, 24 si 25 ianuarie la evenimentele sustinute de Centrul Cultural Judetean Constata "Teodor T. Burada" cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. Activitatile s au inscris in seria manifestarilor dedicate de institutia…

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- Meciul de tenis dintre constanteanca Simona Halep, locul unu mondial, si japoneza Naomi Osaka 72 WTA , din optimile Australian Open, primul turneu de Grans Slam al anului, se va juca luni, 22 ianuarie, dupa ora 8.00, ora Romaniei.Partida va fi transmisa in direct de Eurosport.Pana acum, cele doua jucatoare…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in jurul orei 03.40, la o casa particulara in comuna Baltesti, sat Izesti, judetul Prahova.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca pentru limitarea efectelor incendiului si pentru lichidare s a intervenit…

- Ministrul Liviu Pop, a declarat la Constanta, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele de eficientizare a sistemului de educatie, ca incepand din septembrie 2018 va fi infiintat Colegiul Militar de Marina

- Vineri, 19 ianuarie, in sala de spectacole a Cercului Militar National va avea loc un simpozion de comunicari stiintifice dedicate sarbatoririi Unirii Principatelor Romane la 24 Ianuarie 1859. Actiunea, care deschide agenda manifestarilor omagiale dedicate Centenarului Marii Uniri organizate de Asociatia…

- Pe data de 13.12.2017 s a intrunit Adunarea Generala a Asociatilor, prin Muntmark Andrei, cetatean suedez, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Muntmark Cristina Adriana, cetatean roman, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Monsson Operation SRL, cu sediul social in Constanta, prin imputernicit Aldea Ana Mihaiela,…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat un proces de analiza pentru reinfiintarea colegiului militar cu profil de Marina, institutie care a functionat pana in anul 1998 in municipiul Constanta."Reluarea traditiilor invatamantului militar liceal de marina va oferi tinerilor posibilitatea de a se instrui…

- Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Petrica Miu, a anunțat ca, din anul școlar 2017-2018, se va reinființa Liceul Militar de Marina, desființat in urma cu 20 de ani. Demersurile la MApN și Ministerul Educației au fost facute de Liga Navala Romana, de șeful Statului Major…

- Doi tineri studenti in Constanta, ea in primul an la Biologie, el boboc la Marina. Destinul a facut ca ei sa se intersecteze la cantina studenteasca si sa se indragosteasca. Se intampla in anul 1973. Tanarul era Traian Basescu, iar tanara studenta e prima lui iubita, Elena Stefan, care ulterior a ajuns…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP si a prezentat raportul de activitate. Nu din anul precedent, asa cum era de asteptat, ci din 2016. Referitor la vanzarile pe imobile, instrumentate si in evidentele financiar contabile din anul 2016, figureaza vanzari perfectate conform…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Situatie jenanta a administratiei locale care se foloseste de tot felul de gaselnite pentru a organiza un bal al pensionarilor. Speriat de faptul ca pierde simpatia persoanelor de varsta a treia, Boldea a apelat la o asociatie pentru a scoate bani din bugetul local sa finanteze o petrecere a pensionarilor.…

- Cand era copil, contraamiralul in rezerva Zamfir Petre (91 de ani) visa sa devina aviator, insa destinul nu l-a purtat pe aripi de vant, ci l-a lasat dus de val. Asa a ajuns sa termine in 1948 cursurile Scolii Militare de Ofiteri de Marina din Constanta, pe care le-a inceput odata cu cel de-Al Doilea…

- Municipalitatea lugojeana va organiza și la inceputul acestui an o petrecere pentru pensionarii din Lugoj. Evenimentul va fi organizat, de aceasta data, in colaborare cu Asociația Naționala a Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere – filiala Lugoj, careia i s-a alocat, din bugetul local,…

- Stere Iorgoveanu si Stefan Catalin Petre, in calitate de asociati ai societatii Blue Bike Design SRL, au luat in Adunarea Generala din 20 noiembrie mai multe decizii. Astfel, a fost schimbat sediul social in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, zona hotel Marea Neagra. In baza art. 202, alin. 2 din…

- Cine este Generalul Gelaledin Nezir, cel care a coordonat funeraliile Regelui Mihai Funeraliile lui Mihai I, ultimul rege al romanilor, s-au desfașurat impecabil. Au fost coordonate de primul general turc al Romaniei, constanteanul Gelaledin Nezir. Sâmbata, 16 decembrie 2017. Ziua…

- Liga 1, etapa 22. CSM Politehnica Iasi – Juventus Bucuresti (duminica, ora 17:30, Digi, Telekom, Look). CSM Politehnica Iași a cam incheiat conturile cu play-off-ul, dupa ce a pierdut etapa trecuta la Brașov, meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Lanterna Ligii 1 incepe in Copou pregatirea pentru play-out…