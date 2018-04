Adunarea Generala a ASFOR.

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile agentilor economici referitoare la situatia actuala a domeniului forestier, datorata in principal numeroaselor modificari legislative produse anul trecut, au fost expuse la finele saptamanii trecute in cadrul Adunarii Generale a Sucursalelor Suceava, Baia Mare, Bistrita si Cluj ...

- Forestierii din Romania s-au intalniut la finele saptamanii trecute la Centrul de Economie Montana din Vatra Dornei pentru a discuta problemele cu care se confrunta acest sector și pentru a face propuneri de rezolvare a acestora. La acțiunea organizata de Asociația Forestierilor din Romania – ASFOR…

- Șoferul care a provocat tragedia are 23 de ani, informeaza Romania TV. El a taiat linia continua și a intrat pe contrasens pentru a face o depașire. Din direcția opusa venea un șofer care a incercat sa evite impactul. Citeste si Accident rutier mortal pe Valea Oltului. Un motociclist a…

- Accidentul a avut loc pe DN 1C, care face legatura intre Dej si Baia Mare, in localitatea Caseiu, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in Prahova, pe DN 72. Trei persoane, intre care doi copii, sunt ranite O femeie se deplasa neregulamentar pe carosabil si a fost lovita in…

- Contactat de JB & BIHON, directorul Regionalei Drumuri și Poduri (DRP) Cluj, Radu Baruța, a confirmat producerea calamitații. “Avem o alunecare de teren. Am trimis acolo echipamente. Și eu ma deplasez in acea direcție”, declara Baruța, precizand ca se cauta intariri de la…

- Muzeul Zoologic al UBB va fi redeschis din luna aprilie. Muzeul Zoologic UBB a fost înfiintat în 1859, ca o sectie a Muzeului Ardelean, Muzeul Zoologic al Universitatii Babes-Bolyai și a funcționat la parterul cladirii unde se afla Facultatea de Biologie,…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea face inscrieri la cele doua cluburi de coding din proiectul „CODE Kids”, pana pe 5 aprilie. Activitațile se vor derula la Centrul de Formare al Bibliotecii, din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4. Fiecare club va fi format din cate 10 copii, care vor desfașura…

- Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlamentul Romaniei, deputatul iesean Silviu Macovei a profitat de celebrarea centenarului unirii Basarabiei cu Romania si a cerut pentru Iasi readucerea statutului simbolic de capitala a Moldovei. Deputatul PSD argumenteaza aceasta cerere prin aceea ca „tara…

- Lucrarea Big Candy a artistului Dorel TOPAN este cuprinsa in catalogul licitatiei lunii martie a casei Drouot, alaturi de artisti precum: Frantisek KUPKA, Tara VON NEUDORF, Andras SZABO , Andy WARHOL, Daniel BRUSH, Joseph BEUYS, Jean TINGUELY, Pablo PICASSO. Mai mult, pictorul baimarean se regaseste…

- De curand, insa, au aparut si la noi farfurii biodegradabile si chiar comestibile din tarațe de grau, trestie de zahar, bambus sau mar. Doi soti din Cluj livreaza la restaurantele si festivalurile din toata tara farfurii din tarațe de grau. Sunt suta la suta biodegradabile, dar si comestibile. Ideea…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc astazi, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta saptamana,…

- Vineri 16 martie 2018 la Baia Mare in sala Millenium a avut loc intalnirea regionala Nord-Vest a organizațiilor județene Partidului Mișcarea Populara din Maramureș, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Bihor și Salaj, avand ca obiectiv principal conturarea și stabilirea planului de acțiuni, obiectivele și…

- La 102 ani, Emil Ghibu face sport in fiecare dimineața, apoi ia micul dejun și bea un pahar de țuica. Așa se ține sanatos și in putere cel mai varstnic sibian, nepotul lui Onisifor Ghibu, unul dintre luptatorii pentru drepturile și unitatea poporului roman și participant la realizarea Marii Uniri din…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Razvan Burleanu, in campanie electorala la Bistrița: ”N-aveți fotbal din cauza ca n-aveți manager! Vreți sa se intoarca cooperativa?!”. Burleanu a fost la Bistrița. sa se asigure ca are 4 voturi la alegerile de luna viitoare, scrie sportulbistritean.ro. EXCLUSIV | Lista completa a cluburilor care voteaza…

- Pentru un sfert de ora, mii de grefieri de la mai multe instante din Romania au intrerupt, marti, activitatea in semn de protest fata de modul de calcul al salariilor si neplata orelor suplimentare incepand cu 1 ianuarie 2018.

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Un pacient de 55 de ani dat disparut 24 de ore de la Clinica universitara Medicala 2 a fost gasit mort pe nițște scari ale spitalului, fara ca cineva sa îl vada. ”Aici, în data de 21 februarie a murit un om. Tragedia este…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- "Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. Asta ar insemna ca LPF sa isi creeze propriul department pentru delegari. Ne amintim de perioada in care domnul Lupescu facea delegarile si domnul Prunea facea observarile. Nu cred ca e o perioada la care ar trebui sa ne…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati, sub sloganul „Tudorele, pleaca tu,…

- O expeditie din punct de vedere stiintific va urma un traseu de 20.000 de kilometri pe recent deschisa sosea trans-siberiana din Rusia si ce are ca obiectiv principal analiza efectului schimbarilor climatice asupra Padurii Boreale va fi organizata, in vara acestui an, de specialisti ai Centrul de Cercetari…

- Dupa o pauza de o saptamana, Liga Florilor revine in actualitate la sfarsitul acestei saptamani cand sunt programate meciurile celei de-a 17-a etape. CSU Danubius va juca in deplasare pe 24 februarie, de la ora 18.00, cu Magura Cisnadie. O partida foarte grea cu o echipa care spera la treapta a treia…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a marturisit, sambata, ca nu va urmari in direct derby-ul dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, preferand sa mearga la un film sau sa se uite la un meci din strainatate. "Cand sunt alte meciuri din alta tara... Prefer ori la un film sa ma duc,…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Personajele din antologia "DESTINE LITERARE" isi dau intalnire sambata, 17 februarie 2018, ora 11, la Centrul de Cultura "Liviu Rebreanu" din Chiuza, la sarbatoarea cartii "Floare de foc", a poetului si pictorului local VALERIU MURESAN. In cele patru carti aparute la Editura "George Cosbuc" din Bistrita…

- Doi sportivi romani, Dorin Velicu si Maria Marinela Mazilu, legitimati la CSI Vatra Dornei, pegatiti de antrenoarea Federatiei Romane de Bob si Sanie, Delia Ivas, fosta sportiva legitimata la acelasi club, reprezinta Romania la skeleton, una dintre cele sase discipline sportive de la ...

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- „Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii…

- Peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada internarii, arata un studiu al Observatorului Roman…

- UPC se confrunta marti cu o avarie majora. Serviciile nu functioneaza in toata regiunea de nord-est a tarii. "In aceasta dimineata ne confruntam cu o avarie serioasa a retelei noastre in zona de nord a tarii. Localitatile afectate de nefunctionarea serviciilor sunt: Iasi, Gura Humorului, Targu Neamt,…

- Analia Selis si colegii sai din trupa ArgEnTango vor ajunge la Lugoj luna viitoare. Orasul nostru a fost inclus in turneul pe care artista l-a programat in Romania si Germania. Concertul este pe 20 martie, Lugojul aflandu-se pe lista artistei care mai are spectacole la Baia Mare, Cluj, Timisoara, Alba…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- Catalin Cherecheș : Programul “Baia Mare, Capitala Tineretului din Romania 2018 –2019”, un exemplu pe care cu greu o sa-l mai poata egala cineva!” VEZI DE CE… Programul Capitala Tineretului din Romania, este este cel mai ambițios program național destinat tinerilor. Programul este coordonat de Guvernanța…

- Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, a susținut, astazi, la Bistrița, într-o conferința de presa, dupa o vizita oficiala efectuata în Ucraina, ca România nu își poate permite sa aiba români care sa nu aiba dreptul sa studieze în limba româna. “Ieri…

- Liga Naționala de handbal feminin 2018, etapa a 12-a. Campioana CSM București joaca la Braila. Corona și Craiova incheie runda. Sambata, 13 ianuarie 16.00 Rapid – CSM Bistrița 17.30 Dunarea Braila – CSM București Duminica, 14 ianuarie 11.00 CSM Roman – CSM Slatina 16.30 AHCM Slobozia – U Cluj 20.00…

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor Traian, se disputa meciul de handbal: HCM Rm. Valcea- HCM Roman. Clasament: 1. CSM Bucuresti 2. HCM Rm. Valcea 3. SCM Craiova 4. Magura Cisnadie 5. Corona Brasov 6. CSM Bistrita 7. HC Zalau 8. CSM Roman 9. Dunarea Braila 10. Danubius Galati…

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…

- Vineri, 29 decembrie, la Vatra Dornei s-a desfasurat a XXII-a editie a Festivalului de datini si obiceiuri traditionale de iarna "Porniti plugul Feti Frumosi", organizat de Primaria municipiului Vatra Dornei, impreuna cu Fundatia Culturala „Dorna ...