Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, pe mijloacele de transport public au fost lipite si autocolante cu simbolul Centenarului Marii Uniri. Conducerea societatii de transport public din municipiul Galati ii indeamna pe galateni sa cinsteasca asa cum se cuvine Ziua Nationala.

- Sedinta solemna de guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri. S-a tinut in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, si a fost deschisa cu Imnul national, intonat de un baietel de 8 ani.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la sedinta solemna de Guvern organizata la Alba Iulia, dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri."Este o onoare si o responsabilitate importanta sa fac parte din Guvernul Romaniei la momentul implinirii a 100 de ani…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii Executivului participa joi, la Alba Iulia, la o sedinta solemna de Guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri. Sedinta va avea loc de la ora 10,30 in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, potrivit programului…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a prezentat programul pregatit cu ocazia sarbatoririi Centenarului Unirii si Zilei Nationale a Romaniei precum si de apropierea sarbatorilor de iarna. Astfel, sambata, 1 Decembrie, dupa festivitatile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei si implinirea…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din Constanta organizeaza un eveniment cu ocazia Zilei Nationale si a Centenarului Marii Uniri. Manifestarea se va desfasura in data de 24.11.2018, ora 10.00, la Caminul Pentru Persoane Varstnice Constanta din strada Unirii nr 104. Actiunea va avea loc impreuna…

- Dupa mai multe intalniri și runde de discuții, administrația locala a reușit sa definitiveze programul acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei și, bineințeles, Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Vor fi spectacole, cocktailuri, ceremonii, defilare, dar va fi și o masa populara, unde…

- Au fost facute publice programele manifestarilor dedicate Zilei Nationale din Anul Centenar ce vor avea loc in municipiile Carei si Satu Mare. La Carei nu se va dezveli niciun monument, primarul Kovacs a refuzat consilierului Ciuta initierea unui proiect pentru reabilitare soclu degradat pe care sta…