Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone inalte ale judetului Harghita s-au inregistrat ninsori, drumarii actionand preventiv cu material antiderapant pe trei sosele nationale, respectiv DN 12C, DN 13A si DN 13B. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri Brasov, drumarii din Harghita au actionat cu trei utilaje…

- In ultima perioada pe bulevardele ieșene sunt din ce in ce mai mulți oameni care renunța la mașini in favoarea bicicletelor sau trotinetelor, astfel mențin o stare de sanatate optima și in acelaș timp protejeaza mediul inconjurator. Daca doriți sa va alaturați acestui curent sau poate doar sa faceți…

- Mai multe echipaje de interventie s-au deplasat astazi, 30 septembrie, in jurul orei 14.00, pe Bulevardul Republicii, la intrarea pe strada Moldovei, din Baia Mare unde a avut loc un accident de circulatie. Evenimentul rutier s-a soldat cu sase persoane ranite, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Dr.…

- O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Plopeni, mai exact pe drumul spre Mereni-Fetesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca in accident au fost implicate 4 persoane, respectiv doi adulti si doi copii care nu au fost incarcerate…

- Un echipaj al Jandarmeriei de la Miercurea Ciuc si unul al SMURD Odorheiu Secuiesc au intervenit, luni spre marti noaptea, in satul Polonita, comuna Feliceni, unde un urs a intrat in curtea unui localnic, provocand pagube materiale, potrivit Agerpres. Conform Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” a Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe desfașoara, și pe parcursul acestui an, diferite activitați culturale și educative la care participa copii, tineri și adulți. Preotul paroh Sebastian Parvu, in calitate de membru al Asociației „Așezamantul Social Sfantul…

- Potrivit informatiilor postate pe pagina sa de Facebook, ministrul Daniel Suciu a vizitat santierul bazinului de inot de la Gheorgheni si a cerut respectarea contractului, care prevede ca in martie lucrarea trebuie finalizata. "Am obiceiul de face ceea ce spun si mereu tin minte ca o promisiune…

- Policlinica de Adulți și cea de Copii (Ambulatoriul de Specialitate) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau va fi dotata cu aparatura noua, printr-o finanțare europeana. Contractul s-a semnat vineri, in prezența premierului Viorica Dancila.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.