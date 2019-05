Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au venit la Catedrala romano-catolica "Sfanta Fecioara Maria, Regina" pentru a asista la momentul aducerii icoanei Sfintei Fecioare Maria de la Sanctuarul din Cacica si la slujba speciala oficiata cu acest prilej.

- Cu ocazia vizitei Papei Francisc la Iasi, pe 1 iunie, icoana Maicii Domnului va fi dusa de la Sanctuarul din Cacica la catedrala "Sfanta Fecioara Maria Regina" din Iasi. Pregatirea pentru acest moment de intalnire extraordinar va avea un caracter marian, credinciosii fiind invitati sa se ...

- Orasul Iasi va incepe sa se inchida inca de pe 31 mai, pentru pregatirile si masurile de securitate cu privire la vizita Papei Francisc de pe 1 iunie. Intr-o conferinta de presa organizata ieri la Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina", reprezentantii Episcopiei Romano-Catolice din Iasi au precizat…

- Peste 150.000 de persoane vor veni sambata, 1 iunie, la Iași, pentru vizita Papei Francisc, care include masuri de securitate fara precedent in capitala Moldovei. Primarul Mihai Chirica spune ca deja de doua saptamani serviciile de securitate au inceput identificarea, izolarea și asigurarea galeriilor…

- Papa Francisc se va afla la Iasi pe 1 iunie. Administratia Prezidentiala si Vaticanul au anuntat programul oficial al vizitei Suveranului Pontif in Romania, care va avea loc intre 31 mai si 2 iunie. La Iasi, Sfantul Parinte va vizita catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina” si va avea o intalnire cu…

- Vaticanul a definitivat programul vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Conform unui comunicat de presa emis luni, 25 martie, de Sfantul Scaun, suveranul pontif va sosi pe 1 iunie la Iași, unde in jurul orei 17.25 va vizita Catedrala “Sfanta Fecioara Maria,…

- Episcopia Romano-Catolica Iasi in parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iasi are deosebita placere de a anunta Concertul Caritabil vocal-simfonic "Inimi pentru inimi" - Requiem-ul in re minor pentru solisti, cor si orchestra, KV 626 de W. A. Mozart, ce va avea loc sambata, 16 martie 2019 incepand…

