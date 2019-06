Adrien Rabiot (24 de ani) este tot mai aproape de Juventus. Presa din Italia afirma ca totul este ca si facut, in momentul de fata lipsind doar semnatura, potrivit Mediafax.

Mijlocasul a fost ademenit cu un salariu anual de 7 milioane de euro si un bonus incredibil, de 10 milioane de euro, in momentul semnarii contractului. Rabiot devine liber de contract de la 1 iulie. A refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu PSG si a fost, in ultimul an, foarte aproape de o intelegere cu FC Barcelona. Totul a picat, astfel ca mijlocasul francez trebuie sa-si caute echipa. Pe langa oferta lui Juventus,…