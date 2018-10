#AdrianV.Radulescu - ctitorul: In loc de epilog (galerie foto) 5 octombrie 2018... Am ajuns in judetul Calarasi, intr o mica si frumoasa comuna numita Dorobantu. Centrul satului de resedinta s a umplut dintr o data de autoturisme si autocare sosite de la Calarasi sau de dincolo de Dunare, din Dobrogea, si care au adus cu ele sute de persoane. Aproape intreaga suflare a satului s a strans si ea in curtea scolii generale, pentru a asista la un eveniment inedit, primul de acest gen din istoria localitatii... Este ora 11.00, iar vremea a tinut cu noi, astfel ca ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, de ziua Educatiei, la initiativa cotidianului ZIUA de Constanta, la scoala din comuna Dorobantu, judetul Calarasi, are loc ceremonia de acordarea a numelui istoricului Adrian Radulescu unitatii scolare.Astfel, Adrian V. Radulescu devine patronul spiritual al scolii din comuna unde s a nascut.Printre…

- "Astazi, sambata 24 iunie 1989, la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta, in sala de receptie cu frumoase picturi de pereti, intr o zi insorita, placuta, potrivita pentru evenimente insemnate, in cadrul simpozionului laquo;Convergente stiintifice interdisciplinare la tarmul euxinraquo;, se infiinteaza…

- Demarata in urma cu o luna, ampla campanie ZIUA de Constanta dedicata istoricului Adrian V. Radulescu are in spate o frumoasa intamplare, ce se leaga si de numele proaspat numitului cetatean de onoare al orasului Calarasi, istoricul Constantin Tudor. De la propunerea redactorului sef al cotidianului…

- Cu o fire vulcanica, dar iubitor de oameni, iertator si generos fara limite, perseverent si foarte activ, nu isi acorda prea mult timp liber. Principiul dupa care se ghida era acela conform caruia "dupa tine trebuie sa ramana ceva". De aceea, functia de prefect al judetului Constanta i a oferit posibilitatea…

- Personalitatea lui Adrian V. Radulescu are numeroase fatete, iar acest lucru este demonstrat atat prin rezultatele actiunilor sale ca director de institutie, arheolog sau profesor, cat si prin multiplele marturii ale celor care l au cunoscut si care au lucrat alaturi de el. Foarte des, fostii sai colaboratori…

- Orice copil este pus la un moment dat fata in fata cu intrebarea legata de drumul profesional pe care si l va alege la maturitate. Mi s a intamplat, la scoala, undeva in clasele primare. Am raspuns, cu siguranta, si foarte putin constienta asupra semnificatiei frazei pe care o rosteam, ca vreau sa devin…

- Campania dedicata personalitatii istoricului Adrian V. Radulescu ia startul astazi cu evocarea oferita de academicianul Ioan Opris, considerat de multi dintre colegii sai drept liderul cercetarii muzeologice din Romania.Data fiind prodigioasa sa activitate de aproape patru decenii in domeniul protejarii…

- In tot ceea ce avea sa intreprinda de a lungul vietii sale, istoricul Adrian Radulescu, indiferent ca vorbim de personalitatea sa culturala sau civica, s a dovedit a fi, prin insusirile si inclinatiile sale cu care l a inzestrat natura, "omul potrivit la locul potrivitldquo;, loc pe care l va sfinti…