Adriana Trandafir: „Am făcut tot felul de lucruri ca să câștig niște bănuți” Actrița Adriana Trandafir a muncit din greu ca sa faca rost de bani, dupa cum a marturisit intr-un interviu pentru okmagazine.ro. Adriana Trandafir, in varsta de 63 de ani, nu a fugit niciodata de munca. Pentru a face rost de bani, in studenție a vandut paine. “Mama mea ma punea sa fac prin curte diverse lucruri, care nu erau pe placul meu si eram platita in dulciuri, care nu se gaseau pe vremea aceea. Tin minte ca atunci cand am primit prima banana, drept recompensa pentru munca depusa in curte, am mancat-o cu tot cu coaja si nu se ducea, nu intelegeam de ce toata lumea spune ca banana este extraordinara.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

