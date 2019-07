Adriana Săftoiu, solicitare la Camera Deputaţilor: Comisie care să investigheze toate cazurile de persoane dispărute ''Voi solicita Camerei Deputatilor infiintarea unei comisii care sa analizeze toate dosarele persoanelor disparute si modul in care institutiile abilitate au actionat pana acum. (...) Daca monstrul acela a ucis acum trei luni (inca nu stim exact daca au fost si alte victime) si nimeni pe plan local nu i-a dat de urma (ceea ce ridica semne mari de intrebare in conditiile in care intr-un oras cu 20 mii de locuitori e greu de crezut ca politia nu cunoaste talharii locului) inseamna ca toti cei implicati spera ca recunoasterea crimelor va linisti valul de furie, ca ne indeparteaza de o caracatita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

