- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a criticat miercuri decizia Biroului executiv al liberalilor de a propune excluderea lui Daniel Zamfir din partid, afirmând ca liberalii nu sunt în acest moment &"în poziția de a pierde oameni&".

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua abtineri. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru Evenimentul Zilei, ca pe ordinea de zi a Biroului Politic al liberalilor, care urmeaza sa se intruneasca incepand cu ora 16:00, se afla excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid și demiterea conducerii Sector 3.

- Președintele PNL Ludovic Orban va cere miercuri, in ședința Biroului Executiv al partidului, excluderea senatorului Daniel Zamfir. Zamfir a fost invitat sa participe, pentru a iși spune punctul de vedere, a precizat Orban pentru HotNews.ro.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, afirma intr-o postare pe Facebook ca a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Glavan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, in care i se recomanda sa nu voteze inițiativa legislativa a senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobanzilor…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, aflat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, negociaza cu Calin Popescu Tariceanu trecerea la ALDE, au declarat pentru „Adevarul“ surse politice. Zamfir i-a promis liderului ALDE ca va pleca din PNL insotit de inca cinci parlamentari, sustin sursele citate. De partea…

- In luna ianuarie a acestui an, Daniel Zamfir a pierdut presedintia Comisiei economice din Senat, aceasta fiind preluata de senatorul PNL Florin Citu.La scurt timp, Zamfir a lansat un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice…

- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Iata mesajul lui Gheorghe Piperea: "Noua linie politica a PNL : (i) puneti parul pe ei;(ii) snopiti-i in bataie;(iii) preluati puterea in glorie;(iv) renuntati la educatie si sanatate, concentrati-va pe cele 30-40 de firme private care fac profit de cazino in Romania.…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Lipsa de comunicare dintre guvernanti si cetateni creeaza o prapastie tot mai adanca intre cei care ne conduc si electori, este de parere actorul Marcel Iures, intr-un interviu pentru Digi24. Artistul spune ca Guvernul inchide ochii la problemele din societate si pare absent la cerintele celor care…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca in cercurile apropiate președintelui PNL, Ludovic Orban, se vorbește intens despre excluderea sa din partid, datorita faptului ca promoveaza o serie de legi care nu sunt pe placul conducerii. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu…

- Imediat dupa achitarea lui Ludovic Orban, deputatul PNL, Adriana Saftoiu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care susține ca „e exgerat” sa se mai ceara demisia unui politician acuzat de DNA.

- Senatorul liberal Daniel Zamfir revine cu noi atacuri la adresa colegilor, de aceasta data fiind luat la tina Ionel Danca, purtatoruld e cuvant al formatiunii. Anterior, senatorul PNL a avut cuvinte dure la adresa lui Ludovic Orban si a lui Florin Citu.

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis înlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban &"a vrut capul&" sau si l-a avut, afirmând ca membrii Grupului PNL din Senat au avut

- Liberalul Florin Citu ii ia locul lui Daniel Zamfir in fruntea Comisiei economice din Senat. Reactionand pe marginea schimbarii sale din postura de sef al Comisiei in cauza, Zamfir da de inteles ca si-ar fi dorit o justificare pentru aceasta schimbare, in speta ca seful PNL sa ii spuna ce ii reproseaza.…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ramane liderul liberalilor din Camera Deputatilor, dupa ce a fost realeasa astazi in sedinta conducerii partidului cu 47 de voturi, in vreme ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a obtinut doar 12, potrivit unor surse politice. De asemenea, senatorul PNL Daniel…

- Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ”Ludovice, Ludovice…Nu te lași de metehnele care te-au „consacrat” in PNL…”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, senatorul PNL, care il acuza pe liderul liberalilor ca ”inroșește telefoanele pentru a le cere colegilor sa il schimbe din comisia…

- Daniel Zamfir a spus ca in ciuda faptului ca șeful PNL Ludovic Orban a spus despre el ca a deviat de la linia partidului și ca exista posibilitatea unei "desparțiri", el nu va pleca din partid.

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a întreprins o inițiativa care contravine…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- "Sunt proiecte asumate de partid, care parcurg o procedura interna de vot și avizare, și cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrange dreptul nimanui de a avea inițiativa. Domnul Zamfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

