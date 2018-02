Stiri pe aceeasi tema

- ”....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta,…

- Tensiuni la PNL. In urma ședinței pe care a avut-o joi, PNL a decis ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup la Camera Deputaților, iar senatorul Daniel Zamfir a fost inlocuit cu Florin Cițu, la șefia Comisiei Economice din Senat.

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca toți colegii i-au laudat activitatea in fruntea Comisiei Economice, dar președintele PNL i-a vrut capul și acum il are, insa a ținut sa-i transmita ca este o nuca tare.Citește și: ULTIMA ORA: Daniel Zamfir, 'executat' de colegii liberali dupa scandalul…

- Reglare de conturi și in PNL, la inceput de sesiune parlamentara. Daniel Zamfir, care a intrat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, a fost schimbat de la șefia comisiei economice din Senat, iar Raluca Turcan, apropiata a peședintelui PNL, s-a impus, la vot, la șefia grupului deputaților liberali,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ramane liderul liberalilor din Camera Deputatilor, dupa ce a fost realeasa astazi in sedinta conducerii partidului cu 47 de voturi, in vreme ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a obtinut doar 12, potrivit unor surse politice. De asemenea, senatorul PNL Daniel…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost „executat” in grupul PNL de la Senat, in urma conflictului public pe care acesta l-a avut cu președintele partidului, Ludovic Orban.In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir a postat pe pagina sa de Facebook un text în care lanseaza mai multe acuzații al adresa PNL. Astfel, acesta spune ca Orban face demersuri pentru a-l schimba de la șefia Comisiei Economice din Senat.

- Este razboi pe fața intre senatorul Daniel Zamfir și președintele PNL, Ludovic Orban. Zamfir lanseaza un atac incendiar la adresa lui Orban, pe care il acuza ca forțeaza schimbarea din funcția de președinte al Comisiei Economice din Senat, iar in partid invoca ”dorințele din Deal” pentru a-și impune…

- Vicepresedintele PNL: Ministerul Finantelor vrea sa ia un imprumut, al doilea ca marime din istoria Romaniei Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE FORMULARULUI 600! Astazi, am solicitat oficial prezenta la Comisia Economica a Senatului, marti 24 ianuarie, a ministrului finantelor si a presedintelui ANAF pentru a da explicatii in legatura cu OUG 116/2017…

- Europarlamentarul Catalin Ivan povesteste, intr-o postare pe Facebook, ca el si colegii din PSD s-ar fi amuzat intr-o zi in care liderul formatiunii ar fi suspendat o sedinta la partid ca sa vada serialul Suleiman Magnificul. Ivan e unul dintre cei mai mari critici ai lui Dragnea din formatiunea social-democrata.

- Europarlamentarul Catalin Ivan povesteste, intr-o postare pe Facebook, ca el si colegii din PSD s-ar fi amuzat intr-o zi in care liderul formatiunii ar fi suspendat o sedinta la partid ca sa vada serialul Suleiman Magnificul. Ivan e unul dintre cei mai mari critici ai lui Dragnea din formatiunea social-democrata.

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari în cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca pe lânga numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari în cadrul Cabinetului. ”Nu vom face…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa ultima apariție tv a premierului, susținand intr-o postare pe Facebook ca Mihai Tudose este „exact ca Liviu, Darius and Co” și ca „romanii s-au saturat de circul ieftin” pe care il fac aceștia, „doi clovni”. Mai mult, Florin Cițu ii adreseaza premierului…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Un scenariu puțin fantasmagoric și un text extrem de periculos circula pe grupurile de pe Facebook ale #rezistenților. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, ar fi vorba despre un text in care se indeamna la manifestații de strada care sa provoace o lovitura de stat, in urma careia Parlamentul…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, a susținut, intr-o postare marți pe Facebook, ca „ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei”. In replica, senatorul liberal, Daniel Zamfir, spune ca acest lucru ar afea „un efect devastator, atat pentru antreprenorii cu credite la banci in lei, cat și asupra…

- ”Dragnea si Valcov dau foc economiei! La inceputul anului rata inflatiei 0%. Dupa 11 luni in care Dragnea si Valcov au administrat economia, rata inflatiei 3.2%! (publicat astazi de INS) ROBOR - trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei! ( daca nu vrem rata inflatiei la 10% in cateva luni. Sau…

- Un important lider liberal arunca bomba! Intr-o postare pe Facebook, vicepresedintele PNL Florin Citu sustine ca "ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei". "Dragnea si Valcov dau foc economiei! La inceputul anului rata inflatiei 0%.Dupa 11 luni in care Dragnea si…

- „Sustinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legatura cu cel prezentat in campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au sustinut atunci. Intoarcerea la popor e naturala", a spus Orban. „Vom sustine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a afirmat ca liberalii au reusit sa amane votul final utilizand doar mijloacele prevazute de Regulament, criticand indirect deputatii USR pentru faptul ca au recurs la folosirea unei portavoci si au preferat sa se ”deifice” pe Facebook. ”Ziua de ieri, asa cum s-a desfasurat…

- Deputatul Uniunii Salvați Romania (USR) Cornel Zainea a relatat, pe pagina sa de Facebook, despre cum decurge sedința din Parlament, in care parlamentarii coaliției PSD-ALDE au inclus pe ordinea de zi dezbateri asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor și modificarii Legii…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a fost audiat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu (foto), martorul denuntator in aceasta cauza, care a declarat ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei,…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a fost audiat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, martorul denuntator in aceasta cauza, care a declarat ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei, informeaza…

- Metrorex introduce noi titluri comune de calatorie pentru liniile urbane Metrorex-RATB. Iata noile titluri de calatorie pentru transportul cu metroul si RATB: Biletul unic care va fi valabil 60 de minute;Biletul cu 10 calatorii a cate 60 de minute de valabilitate pentru fiecare calatorie;Abonamentul…

- Dupa vizita recenta a fostului premier, Dacian Cioloș, in Statele Unite, unde s-a intalnit cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, senatorul liberal Daniel Zamfir vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre posibile legaturi ale fostului șef al Executivului cu liderul Miscarii pentru Integrare…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- ”Dupa opinia mea, dna Carmen Dan trebuie sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niste schimbari la ministerul pe care il conduce si poate se gandeste si legat de jandarmi. Eu cunosc, cel putin personal, multi ofiteri in Jandarmeria Romana, adjuncti ai dlui Cucos, care au fost…

- Actiunea “Free Hugs: Imbratisari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al saptelea an consecutiv de catre o asociatie. Aproximativ 30 de voluntari, printre care si copii de cinci sau noua ani, au participat la campania desfasurata, duminica, in centrul Timisoarei, dupa ce au aflat de…

- „Analizand datele oficiale din S.I.I.I.R. (Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania) constatam ca in anul scolar 2016-2017 am avut 2.993.405 de elevi. Trist este ca 102.011 de elevi ( adica 3.41% din cei 2.993.405) nu au fost regasiti in anul scolar urmator. Stim doar ca 13.471…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe ” pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018.Citeste si: Proiect 'anti-birocratie': INTERDICTII…

- ”Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa, nu mai conteaza. Dar stim sigur ca la cateva luni dupa aplicare, cineva o va anula in instanta. Si nici…

- "Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa, nu mai conteaza. Dar stim sigur ca la cateva luni dupa aplicare, cineva o va anula in instanta. Si nici…

- "URATA MAI E TRADAREA... Azi am trecut prin Comisiile reunite, economica și de Buget-Finante legea care limiteaza profiturile uriașe ale recuperatori și da posibilitatea consumatorului sa-și rascumpere bunul executat. Din pacate, nu ma simt deloc confortabil cu ceea ca singurii care s-au opus…

- Seful Senatului lanseaza critici dure la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, dupa participarea acestuia la dezbaterea organizata de Grupul pentru Dialog Social. Calin Popescu Tariceanu sustine ca Orban s-a pozitionat intr-o situatie "penibila". "Am avut o clipa senzatia ca vad o scena din Coreea…

- Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente, unul care prevede ca firmele cu o cifra de afaceri mai mica de un milion de euro vor avea de ales intre a plati impozit de 16% pe profit sau a plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Cel de-al doilea amendament prevede ca modificarile la Codul…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- "Costul angajatorilor cu salariul minim CRESTE cu 10%! Pentru toti angajatorii, privat si stat!", sustine Catu, referindu-se la noul Cod Fiscal rezultat in urma modificarilor decise miercuri de Guvern. El mai afirma ca salariul net scade daca salariul brut creste cu mai putin de 20%, consecinta…

- "Domnule Prim Ministru Mihai Tudose, Sunteti totusi jucator de sah ceea ce va obliga la anticipare si logica si in acelasi timp, prin natura functiei, singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea – Vilcov – Misa impinge tara in mod iresponsabil. Aveti…