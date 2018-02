Stiri pe aceeasi tema

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- ”....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta,…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se reuni luni, in sedinta, inaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de investitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru Agerpres de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila.

- Justin Ștefan, inca un atac la Razvan Burleanu. Oficialul ligii acuza ca șeful FRF ascunde lista cu votanții la alegerile de pe 18 aprilie. De asemenea, președintele federației este invinuit ca folosește angajații de la ”Casa Fotbalului”, ca sa-l ajute in campania electorala. Secretarul general al LPF,…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat, intr-un video postat pe Facebook, Raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste, el intreband daca nu se impune comisie de ancheta privind „lovitura de stat” din 2012.Citeste si:…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat, intr-o postare pe Facebook, Raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste, el intreband daca nu se impune comisie de ancheta privind „lovitura de stat” din 2012.

- Protest anunțat miercuri seara, in Piața Victoriei: ”Uniți toți, scapam țara de hoți!”. Acțiunea, in cadrul careia va avea loc și o hora, este inițiata de comunitatea #Rezist. ”Ne dorim ca de 1 decembrie 2018, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, sa nu mai avem niciun politician penal și…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Fostul sef al ANAF Gelu Stefan Diaconu apreciaza ca o lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 15 ianuarie sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". Initiatorii legii sunt liberali. Totusi, Diaconu spune ca ideea…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- Alina Gorghiu, senator PNL, e de parere ca PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza în beneficiul României, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele le calculeaza…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a publicat sambata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de sustinere la adresa premierului Tudose, in contextul crizei din PSD care a dus la convocarea de urgenta a unei sedinte a Comitetului Executiv al partidului in care se va decide rezultatul lupte Dragnea…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019. "Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum…

- Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. Deputatul PSD a adresat și o scrisoare deschisa colegilor din partid in care face o analiza a tuturor aspectelor din viața agitata a ultimilor ani și ii anunța ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- "Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare din partea Inspectoratelor prin care se stabileste data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era pana in prezent. Aceasta amanare poate fi prelungita. Acest lucru s-a intamplat deoarece,…

- Fostul președinte Traian Basescu a scris vineri, pe Facebook, ca "scamatorul Dragnea" a facut zilele acestea turul televiziunilor pentru a-si trâmbita "succesele" guvernarii PSD - ALDE din anul 2017.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a scris lui Donald Trump, președintele SUA. Potrivit textului scrisorii – postat pe Facebook –, pesedistul susține ca protestele # REZIST sunt organizate de George Soros și au rolul de a stopa ”reforma” din Justiție.

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook o pozAƒ A®n care judecAƒtorul CCR Daniel Morar apare la masAƒ cu deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei OrdonanAe 13. Pe vremea cA¢nd era AYef al DNA, Daniel Morar era blamat constant de PSD. AZn ultima vreme, ca judecAƒtor CCR, Daniel Morar…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a afirmat ca liberalii au reusit sa amane votul final utilizand doar mijloacele prevazute de Regulament, criticand indirect deputatii USR pentru faptul ca au recurs la folosirea unei portavoci si au preferat sa se ”deifice” pe Facebook. ”Ziua de ieri, asa cum s-a desfasurat…

- Deputații PSD Florin Iordache și Tudor Ciuhodar, și Marian Cucsa de la ALDE, au depus, joi, la Parlament un proiect de modificare a Regulamentului Camerei, prin care stabilește modalitatea de dezbatere si vot in plen, astfel ca amendamentele admise vor fi adoptate printr-un singur vot. Inițiatorii vor…

- Modificarile la legile Justitiei, dezbatute de cateva zile in „Comisia Iordache“, au fost votate in Camera Deputatilor. Parlamentarii USR si PNL au cerut dezbateri, incercand sa blocheze adoptarea amendamentelor pe banda rulanta, insa deputatul PSD Gabriel Vlase, care conduce sedinta in locul lui Dragnea,…

- Consiliul de Administratie al Transurb SA Galati a decis luni, 4 decembrie, sa-l numeasca in functia de director general interimar pe Gigel Caliga, fost consilier local PNL si ALDE. Caliga este unul dintre oamenii de baza ai lui Cristian Dima, presedintele ALDE Galati.

- Actiunea “Free Hugs: Imbratisari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al saptelea an consecutiv de catre o asociatie. Aproximativ 30 de voluntari, printre care si copii de cinci sau noua ani, au participat la campania desfasurata, duminica, in centrul Timisoarei, dupa ce au aflat de…

- "Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa, nu mai conteaza. Dar stim sigur ca la cateva luni dupa aplicare, cineva o va anula in instanta. Si nici…

- Manda a sustinut, marti, o conferinta de presa in sala de sedinte a Comisiei SRI, de la un pupitru asezat in fata a doua steaguri, tema principala a conferintei tinand de solicitarea adresata SRI de a-l retrage din functie pe secretarul general al SRI, generalul Dumitru Dumbrava. La sfarsitul…

- Jurnalistul independent Malin Bot, care s-a luat de Dan Voiculescu și Adrian Nastase, la lansarea de carte a boss -ului de la Antena 1, a fost blocat pe Facebook. ”Jegurile PSD/ALDE au raportat pagina lui Malin Bot, iar Facebook i-a suspendat accesul la ea. Acest…

- Dragnea a fost solicitat sa comenteze acuzatiile opozitiei lansate cu ocazia dezbaterii motiunii de cenzura, referitoare la faptul ca exista o crestere a preturilor, pe care Guvernul nu o recunoaste. „Dar Guvernul nu trebuie sa recunoasca sau sa nu recunoasca niste preturi! Guvernul nostru…

- Deputatul clujean Adrian Oros, vicepresedinte al PNL, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca are semnale potrivit carora motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose va fi votata si de parlamentari din PSD. Citeste si: Ponta arunca BOMBA: Sustine INLOCUIREA lui Dragnea…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- Piperea precizeaza ca nici prim-ministrul si nici vreun membru al partidelor aflate la guvernare nu i-au cerut demisia, initiativa apartinandu-i. "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica…

- Deputatul de Prahova Dan Radulescu scrie pe Facebook ca un prieten i-a povestit cum fiul sau si un alt elev au fost tunsti de o profesoara in timpul orelor, la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiesti. Intamplarea prezentata de Dan Raduelscu este confirmata de mai multi martori, care spun…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care critica masurile fiscale ale Guvernului si spune ca este "uluit" sa asiste la o campanie impotriva companiilor multinationale. "Sunt uluit sa asist la o noua campanie retorica impotriva companiilor multinationale!…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat, pe rețeaua de socializare Facebook, un text in care avertizeaza ca masurile fiscale luate de actualul guvern vor produce o scadere insemnata a salariilor, atat la stat cat și in mediul privat.

- „Doamna Maria Vasii a facut afirmatii recent la o televiziune mentionand ca in urma alegerilor din 2009 inteleg ca un domn judecator a murit in conditii suspecte pentru ca ar fi detinut niste informatii legate de desfasurarea alegerilor. Nu stim exact ce a vrut sa spuna, de aceea cred ca este bine…

- Fostul ministru Daniel Constantin sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul alegerilor de la primaria Deva reflecta situatia in care se regasesc principalele partide politice. "ALDE, PMP și USR nu au contat in aceste alegeri", mai spune Constantin. Citeste si: Reacția…