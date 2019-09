Adriana Săftoiu, critici la adresa politicienilor: Aş face o listă. Sunt atâţia care se prezintă ca "viitorul" "Aș face o lista cu oamenii care se prezinta politicieni (parlamentari, ministri, sefi de partide sau organizații etc), adica in interesul comunitații, si sa puneți in dreptul lor un cuvant, acel cuvant care sa ii identifice cu un proiect pentru comunitate, alt proiect decat blablabla la conferinte de presa...oameni care pot sa spuna ca au o competența... Ce mult aș vrea sa fac aceasta lista si sa vad, omului simplu, ne-membru de partid, daca ii spune ceva acel nume, daca il poate identfiica pe acel politician cu altceva decat vorbe in vant. Sa il identifice cu un proiect. Si am atatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, ii critica pe liderii PSD și USR,Viorica Dancila, respectiv Dan Barna, care au ales sa plece o saptamana in SUA in loc sa participe la dezbateri despre viitorul Romaniei. Nici Klaus Iohannis nu scapa de sagețile lui Paleologu, care susține ca nu…

- "Cum se asigura ANAF ca ma scoate din sarite și ma convinge ca e plin de idioți. Am donat 2% catre o asociație, prin intermediul unei persoane care centraliza formularele. Ok, a trebuit sa completez acel formular, etc. Asta a fost sa zic acceptabil, chiar daca aș fi preferat un click și atat din…

- Un primar din județul Gorj jignește, pe Facebook, romanii din Diaspora, acesta numindu-i „gunoaie, slugi occidentale, paraziți”. Edilul a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exista in Peștișani „un grup care lucreaza puternic” impotriva lui și contul de pe care s-a postat nu i-ar aparține.Cosmin…

- Astazi a fost oficializat parteneriatl dintre Academia de Fotbal "Gheorghe Hagildquo; si Scoala de Fotbal New Stars, "o colaborare ce se doreste a fi deosebit de fructuoasa pentru ambele partildquo;, dupa cum se arata pe pagina de Facebook a FC Viitorul.La conferinta de presa care a anuntat evenimentul,…

- Polițista din Pașcani, care s-a plans de mașinile MAI și care a postat recent o poezie critica la adresa sistemului, a anunțat pe Facebook ca este cercetata disciplinar de conducerea IPJ Iași. Ea spune ca sistemul din care face parte „iți pune pumnul in gura in momentul in care vrei sa vorbești”,…

- Ministrul britanic al Finantelor, Philip Hammond, a demisionat miercuri din functie. Hammond si-a anuntat demisia intr-o postare pe Twitter: "Tocmai mi-am inmanat demisia premierului Theresa May. A fost un privilegiu sa ocup functia de ministru al Finantelor in ultimii trei ani".…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, marți, de la ora 09:01. Invitatul lui Costin Ștucan este jurnalistul GSP Sergiu Alexandru, alaturi de care va analiza sfarșitul primei etape din noul sezon de Liga 1, incidentele de la Viitorul - Dinamo, dar și cele mai fierbinți știri din sportul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu lanseaza, miercuri, un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, susținand intr-o postare pe Facebook ca președintelui nu ii pasa de prezentul sau de viitorul Republicii Moldova, incalcandu-și astfel promisiunea din campania din 2014. Atacul liderului ALDE la adresa…