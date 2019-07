Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita desecretizarea apelurilor facute de catre Alexandra la 112, in cazul din Caracal, transmis deputatul Florin Roman. Liberalul spune ca „oricat de șocante ar fi inregistrarile, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal!…

- Procurorii DIICOT, cei care ancheteaza cazul crimelor din Caracal, dupa dispariția Alexandrei și a Luizei, au strans, pana acum, mai mulți saci cu probe din casa criminalului Gheorghe Dinca.In cele peste patru zile, de cand povestea din inima Olteniei a ieșit la iveala, zeci de polițiști și…

- Raportul MAI comandat de premierul Viorica Dancila privind apelurile facute de Alexandra la 112 ar arata ca politistul care a intervenit la caz nu a cerut datele necesare identificarii locului in care se afla Alexandra, evitand sa ii ofere acesteia consiliere privind modul in care ar trebui sa interactioneze…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- Un procuror al Secției de Investigare a Infractiunilor din Justiție se va intalni in cursul zilei de luni cu tatal Alexandrei, au declaat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe vremea lui' e de vina pentru…

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a declarat, duminica, la Caracal, in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, ca colegii ei sunt acolo „de la 3 dimineata de pe data de 26 (vineri - nr.)” si ca fac tot ce este omeneste posibil. Anchetatorii au descins in locuinta suspectului…

- Deputatul USR Catalin Drula, presedintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor a Camerei Deputatilor, a trimis presedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, o solicitare de informare privind implementarea in Romania a sistemului ELS (Android Emergency Location Service), despre care spune…

- Familia Șaramat, asistenții maternali ai Sorinei, fetița din Baia de Arama data in adopție unei familii din SUA, a venit la Caracal pentru a aprinde lumanari pentu Alexandra. Coroane de flori au fost aduse la locuința suspectului in cazul Alexandrei, iar oamenii acuza probleme grave in justiție.Asistenta…