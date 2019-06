Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a decis sa se intoarca la CFR Cluj, in primavara acestui an, dupa ce și-a reziliat contractul cu Guizhou Hengfen. Soția sa, Adriana Petrescu, a ramas cu fiica lor in Dubai.

- O tragedie fara margini s-a petrecut in familia unui cunoscut preot. Sotia lui a fost gasita moarta, in gospodarie, chiar in Saptamana Mare. Femeia, tanara, isi vazuse recent visul de a avea un copil, dupa multi ani de asteptare. Anca-Stefania Florea, sotia preotului constantean Vladimir Florea, cunoscut…

- In urma cu doi ani, Sorin Brotnei și Ramona s-au cununat religios, dupa ce el a cerut-o de soție la patru luni de cand s-au cunoscut. Artistul a vorbit despre prima intalnire cu femeia care l-a cucerit definitiv. „Cu sotia mea e o poveste faina asa, noi ne-am cunoscut intr-un loc foarte neasteptat,…

- Jurnalistul Dan Turturica s-a aratat uimit si dezamagit, miercuri, pe pagina sa de socializare, de „metamorfozarea” colegei sale de breasla, Carmen Avram, proaspat intrata in cursa pentru europarlamentare din partea PSD, pe care spune ca o cunoaste de aproape 30 de ani. Postarea lui Turturica: „O cunosc…

- Partenera de viața a sportivului Catalin Moroșanu a vorbit despre relația lor. Gerogiana Moroșanu a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui. Catalin Moroșanu face parte din proiectul Ferma, show difuzat de postul de televiziune pro TV. Soția sa, Georgiana, a acordat un interviu pentru emisiunea La…

- La 43 de ani, Adriana Petrescu arata excelent. Daca nu o cunosti, e aproape imposibil sa ii ghicesti varsta. Oriunde isi face aparitia, sotia celebrului antrenor de fotbal, Dan Petrescu, nu trece niciodata neobservata.