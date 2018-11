Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Iliescu (80 de ani) a marturisit adevarul despre cum a adus-o pe lume pe fetița ei. Ea a nascut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești, intrand astfel in Cartea Recordurilor, la acea vreme, ca fiind cea mai batrana mama din Romania. Fosta profesoara universitara…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a facut declarații despre sarcina și despre cum este viața de mamica dupa ce l-a adus pe lume pe baiețelul ei. Prezenta in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, Betty Stoian a marturisit ca și-a alaptat baiețelul doar cateva zile, dat fiind ca nu…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a hotarat ce moștenire ii va lasa fiicei sale, Eliza, care acum se afla in clasa a IX-a. Adriana Iliescu a nascut-o pe Eliza in anul 2005, la varsta de 67 de ani. Atunci, Adriana Iliescu a devenit cea mai in varsta mama din Romania și a intrat in Cartea…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, ii lasa o moștenire frumoasa fiicei sale, Eliza. Povestea ei a facut inconjurul Romaniei si al lumii la data de 16 ianuarie 2005, cand a adus pe lume o fetița. Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din tara, intra atunci in Cartea Recordurilor drept…

- Fosta mare campioana la inot Camelia Potec a vorbit despre rolul de mamica, la o luna dupa ce a nascut. Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara la inceputul lunii septembrie a acestui an . Fosta mare campioana la inot a adus pe lume o fetița care a primit numele Caelia Ioana . La o luna dupa…

- Fosta politiciana din Romania, Elena Udrea, a nascut astazi, in Costa Rica, o fetița, cu puțin timp inainte de termen. Primul copil al Elenei Udrea va purta numele Eva Maria, dupa cum a anunțat Udrea in urma cu cateva saptamani. Elena Udrea a nascut pe cale naturala, in jurul orei 14:00, ora Romaniei.

- Mesajul Adelinei Pestrițu la o luna de cand a nascut. Fosta prezentatoare tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pentru cea mai importanta ființa din viața ei. “ In urma cu fix o luna (03.08.2018) la ora 17:07 simțeam cele mai puternice trairi și…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, o sa urmeze, din toamna acestui an, cursurile la un liceu care este printre cele mai slabe din Capitala. Cea mai batrana mama din Romania, Adriana Iliescu, iși va duce fiica, in toamna acestui an, la liceu. Din pacate, Eliza, fiica Adrianei…