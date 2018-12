Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov, tatal micuței Eva Maria, a publicat o noua poza cu ea, in timp ce o ține in brațe, grijuliu. Fetița este foarte bine ingrijita, insa exista riscul sa fie plasata langa mama ei, dupa gratii, pentru a o crește, fapt ce-o sperie pe Elena Udrea, intrucat, spune ea, viața i se pune in…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, la finalul sedintei CEx a PSD, ca Guvernul intentioneaza sa infiinteze un fond de investitii care sa ajute localitatile sa dezvolte proiecte legate de alimentarea cu apa, sisteme de canalizare sau scoli. "Pe langa PNDL, vrem sa facem acest Fond de…

- Eliza, fiica celei mai batrane mame din Romania, a facut primii ei bani la varsta de 10 ani. Aceasta și-a cumparat atunci un telefon de fițe. Povestea Adrianei Iliescu a facut inconjurul Romaniei si al lumii la data de 16 ianuarie 2005, cand a adus pe lume o fetița. Cea mai batrana mama din tara, intra…

- Antrenorul formatia Al Shabab, Marius Sumudica, a ironizat, vineri, colaborarea pe care antrenorul Mircea Rednic o are cu fiica lui, Luana, impresar care aduce jucatori la Dinamo."De cate ori are sansa incearca sa intepe pe toata lumea si Dumnezeu iti mai da, asa, cate o palmuta. Comenteaza…

- Fosta profesoara universitara Adriana Iliescu avea 66 de ani atunci cand a adus-o pe lume pe Eliza, o fetita pe care si-a dorit-o multi ani. Nașterea ei a fost un adevarat miracol pentru Adriana Iliescu. Chiar daca a tinut sarcina timp de 33 de saptamani, iar apoi a nascut prematur, in realitate,…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a hotarat ce moștenire ii va lasa fiicei sale, Eliza, care acum se afla in clasa a IX-a. Adriana Iliescu a nascut-o pe Eliza in anul 2005, la varsta de 67 de ani. Atunci, Adriana Iliescu a devenit cea mai in varsta mama din Romania și a intrat in Cartea…

- Din pacate, e adevarat. Cine va avea grija de fiica Adrianei Iliescu. Vezi ce avere va ajunge in posesia fiicei sale Adriana Iliescu a intrat in Cartea Recordurilor drept cea mai batrana mama din lume. De mai mulți ani, are patru procese pe rol cu privire la propria avere. Femeia este optimista și promite…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, ii lasa o moștenire frumoasa fiicei sale, Eliza. Povestea ei a facut inconjurul Romaniei si al lumii la data de 16 ianuarie 2005, cand a adus pe lume o fetița. Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din tara, intra atunci in Cartea Recordurilor drept…