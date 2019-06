Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a semnat luni decizia de revocare a Adrianei Cotel din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).Atributiile de presedinte vor fi exercitate temporar de vicepresedintele Razvan Teohari Vulcanescu, potrivit unui alte hotarari publicate…

- Anca Alexandrescu a fost eliberata joi din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia privind incetarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in cazul Ancai Alexandrescu a fost publicata in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu a…

- Justiția a aparat drepturile unei paciente pe moarte! Pentru prima oara in istorie, Casa de Asigurari de Sanatate a Muncipiului București a fost obligata sa deconteze 15.000 de euro pentru tratamentul unei paciente care s-a tratat la privat. De ce nu a fost tratata la spital de stat:

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TETMINAL SA are astazi, 13 mai 2019, un eveniment important de raportat.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a desfasurat lucrarile in data de 13 mai 2019, incepand cu ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman…

- Pentru a ințelege exact modul in care se desfașoara activitatea in Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, cum este ”sprijinit” actualul manager Codruț Munteanu, va prezentam un document trimis pe filiera birocratica spre Consiliul de Administrație. Este vorba despre o adresa semnata de dr. Ioan…

- Constantin Axinia este noul director general al CFR SA, au declarat, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. Axinia il inlocuieste pe Costin Mihalache, care, la mai putin de o luna dupa accederea sa in fruntea companiei, a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu…