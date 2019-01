Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Cotel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Anterior, Adriana Cotel a detinut functia de presedinte al Agentiei…

- Adriana Cotel, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului, neaga ca ar aparea intr-o fotografie devenita virala, in care sefa ANAF, Mihaela Triculescu, este prezentata alaturi de o femeie bruneta, la o petrecere.

- Alerta in farmaciile din Romania dupa ce Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a emis un avertisment cu privire la un produs folosit frecvent in cazul copiilor in Romania. „Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza cu privire la produsul AUR…

- "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza cu privire la produsul AUR DERM CREMA CU MIMOZA, SMIRNA SI PROPOLIS! Crema a fost notificata ca si produs cosmetic, cu declararea unor ingrediente naturale, continand in realitate substante active medicamentoase cu efectul…

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experiența in mediul privat, in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Decizia vine după ce ministrul Finanţelor a solicitat premierului revocarea…

- 13.900 de doze de vaccin antigripal, din cele 17.300 solicitate de Directia de Sanatate Publica (DSP), au ajuns deja la Arad. „Am primit si distribuit dozele de vaccin antigripal trivalent in patru tranșe. „Prima transaa venit pe 17 septembrie si ne-a adus 900 de doze care au fost distribuite unitatilor…