Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Cotel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Anterior, Adriana Cotel a detinut functia de presedinte al Agentiei…

- Detalii incredibile ies la iveala din rechizitoriul fostului președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța. Fostul democrat liberal a recunoscut ca a luat mita direct in cont, in Elveția, pentru contractul privind cardul national de sanatate.

- Medicamentele compensate vor putea fi luate in continuare doar din judetul din care este facuta prescrierea. In cursul anului trecut, reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au intreprins demersuri pentru a extinde posibilitatea de a lua retetele compensate de la orice farmacie…

- Fostul președinte al CNAS, Lucian Duța, este acuzat de luare de mita in forma continuata, in prezent aflandu-se sub control judiciar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au finalizat rechizitoriul in cazul fostului președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, care…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului Lucian Duța, fost președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, pentru luare de mita in forma continuata.

- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 330/VIII/3 din 04 aprilie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului DUȚA NICOLAE…

- Profesorul universitar Eugen Blaga primeste astazi titlul de „Cetatean de onoare” al orasului Simeria in cadrul unei festivitati ce va avea loc cu incepere de la ora 15.30, in sala de sedinte a Consiliului Local. „Mai multi cetateni ai orasului Simeria mi-au atras atentia ca domnul Eugen Blaga ar trebui…

- Harry-Ilan Laufer a fost numit consilier onorific al prim-ministrului, functie neremunerata, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Anterior, Harry-Ilan Laufer a detinut functia de ministru pentru Mediu de Afaceri…