- Adriana Cotel, prietena Mihaelei Triculescu, noua șefa ANAF, a fost numita în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.

- Persoanele care platesc Casei Nationale de Asigurari de Sanatate toate darile, corect, la timp, risca sa moara cu dreptatea si cu reteta in mana. Mai multe persoane au semnalat faptul ca asiguratii nu-si pot lua in continuare tratamentul compensat din orice farmacie din tara. La solicitarea acestora,…

- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 330/VIII/3 din 04 aprilie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului DUȚA NICOLAE…

- Profesorul universitar Eugen Blaga primeste astazi titlul de „Cetatean de onoare” al orasului Simeria in cadrul unei festivitati ce va avea loc cu incepere de la ora 15.30, in sala de sedinte a Consiliului Local. „Mai multi cetateni ai orasului Simeria mi-au atras atentia ca domnul Eugen Blaga ar trebui…