- Adriana Bahmuțeanu este din nou singura, insa iși dorește foarte mult sa iși refaca viața, dupa divorțul de Silviu Prigoana. Pentru asta, vedeta a luat calea bisericii, fiind convinsa ca minunile se intampla, atunci cand "ai sufletul curat". "Vreau sa ma casatoresc. Minunile se intampla cand ai sufletul…

- Adriana Bahmuteanu continua acuzațiile la adresa fostului soț. Fosta prezentatoare tv a fost invitata la "XNS", unde a dezvaluit ca Silviu Prigoana a fost tratat, in urma cu doi ani, intr-o clinica de psihiatrie. "In urma cu cateva emisiuni spunea ca el nu are nicio boala si ca eu sunt nebuna. Actele…

- In urma problemelor aparute in relatia cu copiii lor, Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana au fost supusi unei expertize psihologice. Rezultatul expertizei a fost prezentat, in direct, la "XNS".

- Silviu Prigoana este din nou in scandal cu fosta soție, Adriana Bahmuțeanu. Afaceristul și-a reclamat fosta consoarta la poliție, dupa ce aceasta l-ar fi legat de picioare pe unul dintre copiii lor. Adriana Bahmuțeanu a fost prezenta marți seara in cadrul emisiunii de la Antena 1, pentru a dezbate subiectul.…

- E din nou scandal in fostul cuplu cu nabadai Silviu Prigoana - Adriana Bahmuțeanu. Deși cei doi au pus punct relațiilor tumultoase care i-au adus de multe ori pe primele pagini ale ziarelor, se pare ca certurile dintre cei doi sunt departe de sfarșit. Silviu Prigoana și-a reclamat fosta consoarta…

- E scandalul momentului, un scandal care a zguduit intreaga tara. Personajele principale sunt Adriana Bahmuteanu si fostul ei sot, Silviu Prigoana. Cei doi vin cu acuzatii tulburatoare unul impotriva celuilalt.

