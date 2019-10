Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a remizat cu Poli Iași, scor 1-1. Ambii jucatori sub 21 de ani ai oltenilor au fost integraliști, pentru prima data in mandatul lui Victor Pițurca. Valentin Mihaila (19 ani) și Ștefan Vladoiu (20 de ani), cei doi fotbaliști U21 ai oltenilor, au terminat partida pe teren. E o…

- Oriunde apare, Liviu Varciu este o prezenta placuta de fiecare data. Vedeta este destul de activa pe conturile sale de socializare si isi tine fanii la curent cu toate proiectele in care participa. De curand, a postat pe instagram o fotografie ce i-a pus pe ganduri pe fanii acestuia.

- Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, a declarat ca raman foarte multe intrebari legate de modul in care a actionat Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, spunand ca nu crede in teoria cadavrului ars in cazanul din curte si nu isi explica de ce criminalul ar fi lasat "urme" in parc. Intrebat…

- Poliția Prahova a confirmat incidentul de sambata petrecut pe DN 1 și detaliat la 112, dar și pe Facebook de un conducator auto care a surprins imaginile cu copilul aflat la volanul unei mașini, in zona Barcanești. Șoferul reclamat și minorul au fost identificați, dar se pare ca barbatul ar fi dat o…

- Formația din Gruia vine un moral excelent la meciul cu formația israeliana dupa ce la mijlocul saptamânii trecute a marcat de trei ori în poarta celor de la FC Astana și a reușit calificarea mai departe. Trupa pregatita de Dan Petrescu a facut un meci mare și în week-end, atunci…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca trebuie lasat la latitudinea legiuitorului sa stabileasca pe cine amnistiaza, au declarat oficiali ai institutiei, joi, pentru AGERPRES. Acestia au amintit de dreptul presedintelui de a acorda gratierea individuala, care se da in primul…

- Un indragit actor a murit la numai 33 de ani, in urma unor grave complicații la inima. Totul, la doar cateva saptamani dupa ce anunțase ca era lasat sa moara, de catre sistemul medical.