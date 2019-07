Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca mult controversatul cuplu Brigitte Sfat – Florin Pastrama starnește tensiuni și printre alți colegi de showbiz. Dupa ce, ieri, Magda Vasiliu i-a criticat dur pe cei doi, Adriana Bahmuțeanu a venit și ea cu o replica, in care o ataca pe fosta prezentatoare și ii apara pe soții Pastrama.

- Adriana Bahmuțeanu a comentat pe marginea declarațiilor pe care fosta prezentatoare Magda Vasiliu le-a facut la adresa cuplului Brigitte Sfat-Florin Pastrama. Magda Vasiliu i-a criticat pe Brigitte Sfat și pe Florin Pastrama, dupa ce i-a vazut intr-o emisiune de televiziune. Adriana Bahmuțeanu a comentat…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a criticat dur pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pentru situația de la aeroportului Otopeni și arata ca este singurul aeroport din lume fara carucioare de bagaje. In replica, Razvan Cuc arata ca s-au achiziționat de urgența 150 de carucioare și s-au facut…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susținea ca celebrele OUG pe coduri n-au fost elaborate la Ministerul Justiției ci ”in alte centre de reflexie”. In replica, liderul PSD, Liviu Dragnea, il acuza pe Tudorel Toader ca a intrat in campanie electorala, dar nu a precizat de partea cui.Citește…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune sambata, pe Facebook, motivul pentru care premierul Dancila nu a fost invitata la Summitul de la Sibiu, care va avea loc saptamana viitoare. Reacția lui Mureșan vine dupa ce ieri premierul a spus ca ca i se pare "greu de ințeles" și "nepotrivit ca tocmai…

- „Cand te comporti ca si cum institutia ar fi a ta, e o problema. Acum dl Ionita spune foarte multe lucruri. Ce pot eu sa fac in situatia asta decat sa-l las sa spuna ce considera ca are de spus? Niciodata nu am considerat ca e cazul sa pun eu calus la gura unui om care vrea sa vorbeasca. De ce vorbeste…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, la Constanța, ca nu a primit scrisoarea deschisa de la Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta cere susținerea liberalilor in demersul de revocare a lui Augustin Lazar, dar spune ca inițiativa oricum il gasește pe procurorul general la final de mandat.Citește…

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.Citește…