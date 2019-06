Stiri pe aceeasi tema

- De ce a imbatranit Celine Dion atat de mult in ultimii 3 ani Celine Dion a trait o adevarata drama in luna ianuarie a anului 2016, atunci cand sotul ei, Renee Angelil, s-a stins din viata in urma unei batalii grele contra cancerului la gat. Desi a traversat atunci o perioada extrem de grea, artista…

- Mai multe imagini cu un șarpe inghițind un crocodil i-au lasat cu gura cascata pe internauți. Fotografiile au fost realizate in nordul Australiei. Un barbat, Martin Muller, se plimba cu...

- Un barbat de 50 ani, care era pasager intr-un autobuz al societatii de transport public din Galati, a murit astazi dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anunțat directorul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Galati, Mihai Polinschi. Potrivit acestuia, echipajele medicale de urgenta care…

- Milioane de femei sunt abuzate zilnic de partenerii lor de viața. In timp ce unele ajung sa moara din cauza acestor agresiuni, altele iau curajoasa decizie de a-i parasi, de a merge mai departe. Aceasta este și povestea unei tinere care mulți ani a indurat lovituri, jigniri și amemințari din partea…

- Ana Baniciu este singura de ceva timp, iar acum a vorbit pentru prima oara despre motivul pentru care in viața ei nu exista un barbat. „Sunt singura de ceva timp. Cred ca nici eu nu-l cunos inca (n.r. viitorul iubit). Cred ca barbatilor le plac fetele un pic mai nemobilate. Nu e mai bine ca mine, singura?…

- Natalie Muller a lansat o campanie pe Facebook pentru gasirea șoferului roman care i-a salvat viața sambata. Femeia se afla alaturi de o prietena pe autostrada A62 din Germania, cand mașina pe care o conducea a luat foc. Romanul a oprit imediat și le-a ajutat pe cele doua femei. De asemenea, șoferul…

- Alina Vidican s-a mutat in SUA cu cei doi copii ai sai, unde duce o viața de lux. Fosta soție a lui Cristi Borcea a inceput o viața noua in Miami, iar acum abia ca o mai recunoști. Alina Vidican, imagine incendiara de ziua ei. Cristi Borcea are ce sa regrete FOTO Recent, a implinit…