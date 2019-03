Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu a lansat o ipoteza șoc dupa moartea Zinei Dumitrescu. Aceasta susține ca fiul creatoarei de moda i-ar fi vandut locul de veci. Dupa ce Zina Dumitrescu a fost incinerata, Adriana Bahmuțeanu a scris un text pe contul sau de socializare, in care afirma ca…

- Ion Cassian, proprietarul azilului de batrani unde Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani de viața, a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale regretatei creatoare de moda. Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre…

- Ion Cassian, proprietarul azilului unde Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani din viața, a mers la crematoriul unde creatoarea de moda a fost incinerata. "Nu ne-a mai lasat sa intram. Fetele au apucat, eu nu. Au inchis la ora 9 fix si eu am ajuns la ora 9 si 2 minute", a spus Ion Cassian la iesirea…

- O femeie in varsta de 45 de ani, impreuna cu fiica sa in varsta de 21 de ani, ambele domiciliate in municipiul Targu Jiu, au sustras ieri de pe raftul unei societati comerciale mai multe produse cosmetice pe care le-au ascuns in geanta, trecand de zona caselor de marcat fara a achita contravaloarea…

- Italia se pregatește sa vanda proprietați ale statului in valoare de 1,8 miliarde de euro pentru a mai tempera creșterea datoriilor, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate planului.Ministerul Finanțelor identifica proprietațile deținute de stat și de administrațiile regionale și locale…

- Razvan Botezatu a decis sa se mute definitiv in Germania. Acesta a anunțat ca vrea sa vanda casa pe care o are in Romania. Razvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la postul de televiziune Antena Stars, s-a hotarat sa se stabileasca definitiv in Germania. Acesta nu iși mai dorește sa se…

- Hotii care au spart locuinta din Tartasesti a generalului Toma Zaharia au fost arestati preventiv, duminica, pentru 30 de zile, informeaza IPJ Dambovita, scrie agerpres.ro. Initial, cei patru hoti au fost retinuti pentru 24 de ore. Ei au fost prinsi, sambata, in ziua furtului, in Bucuresti, iar asupra…

- Fiscul ia in calcul noi metode pentru a vinde bunurile pe care le-a confiscat in cazuri penale. De la terenuri, locuinte, electronice si autoturisme, pana la obiecte de arta – toate ar putea fi gasite pe site-urile de vanzari pe care le accesam zilnic, dar si la agentii sau case de licitatii. Initiativa…